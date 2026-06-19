2児の母・安田美沙子、“そーめんちゃんぷるー”メインの夕食公開「夏にピッタリ」「野菜たっぷりでヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2026/06/19】タレントの安田美沙子が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。
【写真】44歳2児のママタレ「野菜たっぷりでヘルシー」“そーめんちゃんぷるー”メインの夕食
安田は「＃dinner」と添え、夕食の食卓を公開。赤いパプリカがアクセントとなっている肉などの入った「そーめんちゃんぷるー」をメインに、アボカドやレタスのサラダ、オクラ入りの納豆、汁物などがずらりと並んでいる。
この投稿に、ファンからは「夏にピッタリのメニュー」「彩りが綺麗」「レシピ知りたい」「野菜たっぷりでヘルシー」「美味しそう」などの声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳2児のママタレ「野菜たっぷりでヘルシー」“そーめんちゃんぷるー”メインの夕食
◆安田美沙子、夕食の食卓公開
安田は「＃dinner」と添え、夕食の食卓を公開。赤いパプリカがアクセントとなっている肉などの入った「そーめんちゃんぷるー」をメインに、アボカドやレタスのサラダ、オクラ入りの納豆、汁物などがずらりと並んでいる。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「夏にピッタリのメニュー」「彩りが綺麗」「レシピ知りたい」「野菜たっぷりでヘルシー」「美味しそう」などの声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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