東京ばな奈文具が可愛すぎる！古川紙工コラボの限定グッズをチェック

35周年を迎えた東京ばな奈が、人気紙文具メーカー・古川紙工とのコラボレーションで、キュートな文具シリーズになって登場します。2026年6月26日(金)より、全国のロフト各店（一部店舗を除く）とロフトネットストアで順次発売。歴代の東京ばな奈デザインや人気キャラクターたちを取り入れた限定アイテムは、文具好きにも東京ばな奈ファンにもたまらないラインナップです。毎日のデスク時間が楽しくなる新作文具をチェックしてみましょう♡

東京ばな奈の世界観が文具に変身

今回のコラボでは、東京ばな奈の定番柄はもちろん、ヒョウ柄や桜柄、菜の花柄、「ぶにゃんこ」「ピヨレモン」など歴代商品を含む15種類のデザインを採用。

選ぶ時間まで楽しくなるような華やかなアイテムが揃いました。

特に注目なのが古川紙工とのコラボ文具です。

東京ばな奈 ハコmemo



価格：各880円

5柄アソートで100枚入り。メモとしてはもちろん、切り貼りしてデコレーションにも活躍します。

種類：全2種

東京ばな奈 透明シールシート



価格：各330円

定番デザインからキャラクターデザインまで揃い、コレクションしたくなる可愛さです。

種類：全4種

東京ばな奈 和紙フレークシール



価格：各385円

美濃和紙ならではの優しい風合いが魅力。手帳デコやラッピングにもおすすめです。

種類：全4種

東京ばな奈 そえぶみ箋



価格：440円

手書きの温もりを感じられるロングセラーアイテム。ちょっとしたお礼やメッセージにもぴったりです。

東京ばな奈 マッチ箱メモ



価格：各440円

レトロなマッチ箱型デザインで、持ち歩きにも便利なコンパクトサイズです。

種類：全2種

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毎日使いたくなる実用アイテムも充実

東京ばな奈 メモパッド

価格：各440円

100枚入りでたっぷり使える実用派アイテム。4種類のアソートデザインで気分に合わせて使えます。

種類：全4種

東京ばな奈 ダイカットミニレターセット



価格：495円

東京ばな奈型の便箋入りで、手紙を書く時間がもっと楽しくなりそう♪

東京ばな奈 ひとこと付箋



価格：各385円

デスクや手帳に常備したくなる便利な付箋です。

種類：全4種

東京ばな奈 クリアファイル



価格：各385円

A5サイズで持ち運びや収納にも便利。シールやレターセットの整理にも役立ちます。

種類：全2種

ボールペンやペンケースも見逃せない

JETSTREAM 多機能ペン 4&1 クリームイエロー

価格：1,870円

JETSTREAM 新3色ボールペン マスタード



価格：1,210円

uni-ball one P バナナ チャーム付き



価格：1,430円

uniball ZENTO スタンダードモデル カナリア チャーム付き



価格：880円

今回のコラボでは人気筆記具ブランドとの特別デザインも登場。

東京ばな奈 ぬいぐるみペンケース



価格：1,980円

初登場となるぬいぐるみペンケースも注目です。

ふわふわのスポンジケーキをイメージした可愛いデザインで、バッグの中でも存在感抜群。ボールペンやメモを入れて持ち歩きたくなるアイテムです。

東京ばな奈ファン必見の記念コレクション

35周年記念企画として誕生した今回の東京ばな奈文具シリーズは、実用性と可愛さを兼ね備えた特別なコレクションです。

美濃和紙の温かみを感じる文具から、限定デザインのボールペンやぬいぐるみペンケースまで、どれもファン心をくすぐるアイテムばかり。

自分用にはもちろん、文具好きな方へのギフトにもおすすめです♡ぜひロフト店頭やロフトネットストアで、お気に入りの東京ばな奈文具を見つけてみてください。