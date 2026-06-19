研ナオコ、自宅ガーデニングに反響 ユリが“大輪の花”咲かせる「見事に咲きましたね」「きれい」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が17日、自身のブログを更新。自宅で育てていたユリの花が見事に開花したことを報告した。
【写真】「見事に咲きましたね」「きれい」大きく開花した研ナオコ宅のユリの花
この日、「咲きました」と題してブログを更新した研は、「仕事から帰ってきたら、大きな百合の花が」と、開花したユリの写真を公開。白い花びらに黄色のラインと赤紫色の斑点が入った華やかな大輪の花が咲く様子を披露した。
また、「台風の日はこんな感じでしたが」と、開花前の写真もあわせて公開。悪天候の中でも力強く育っていたユリが、その後見事な大輪の花を咲かせた様子を紹介した。
続けて「こんなに大きな花に」「植え付けも上手くいき」「綺麗に咲いてくれました」と喜びをつづり、成長を見守ってきたユリへの愛着をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「大きなユリの花ですね！」「見事に百合の花が咲きましたね」「きれい」「ホントにきれいに見事に咲きましたね」「お花は正直」「手を加えれば必ず応えてくれます」などの声が寄せられている。
【写真】「見事に咲きましたね」「きれい」大きく開花した研ナオコ宅のユリの花
この日、「咲きました」と題してブログを更新した研は、「仕事から帰ってきたら、大きな百合の花が」と、開花したユリの写真を公開。白い花びらに黄色のラインと赤紫色の斑点が入った華やかな大輪の花が咲く様子を披露した。
また、「台風の日はこんな感じでしたが」と、開花前の写真もあわせて公開。悪天候の中でも力強く育っていたユリが、その後見事な大輪の花を咲かせた様子を紹介した。
続けて「こんなに大きな花に」「植え付けも上手くいき」「綺麗に咲いてくれました」と喜びをつづり、成長を見守ってきたユリへの愛着をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「大きなユリの花ですね！」「見事に百合の花が咲きましたね」「きれい」「ホントにきれいに見事に咲きましたね」「お花は正直」「手を加えれば必ず応えてくれます」などの声が寄せられている。