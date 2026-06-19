『鉄槌教師』で圧倒的存在感！イ・ソンミンの“千の顔”を極めるNetflix配信のおすすめ韓国ドラマ3選【ハングクTIMES】
「千の顔を持つ男」と称される韓国を代表する演技派イ・ソンミン。現在話題のNetflixシリーズ『鉄槌教師』でも、圧倒的存在感を放っています。本記事では、『鉄槌教師』ほか、イ・ソンミンの“千の顔”を極めるNetflixで配信のある“おすすめ韓国ドラマ”『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』『運の悪い日』の3選をご紹介します。
■『鉄槌教師』
原作コミックが不適切表現などで賛否を呼んだため、配信前はドラマ化に懸念の声があがっていた本作。ですが、配信初週で非英語1位＆48ヶ国TOP10入り、配信からわずか1週間ちょっとで社会現象級の盛り上がりを見せています。日本でも1話からガツンとくるその痛快さが話題となり、連日Netflixで1位に輝いている話題作です。
舞台は、体罰禁止で無法地帯化した学校。教師の権威が失墜し、いじめ・暴力・腐敗が横行する学校に、政府が新設した「教権保護局」の型破りな監督官たちが派遣されます。元特殊部隊出身の主人公・ナ・ファジン（キム・ムヨル）ら監督官チームは、問題生徒、毒親、腐敗教師らに加害者に“鉄槌（容赦ない真の教育）”を下し、被害者を守りながら学校の秩序を取り戻していきます。
問題生徒・腐敗教師・毒親など、“加害者”に真正面から鉄槌を下すスカッと爽快感がやはり最大の魅力。いじめ、教育現場の薬物、ギャンブル、試験用紙の流出、さらには保護者や教師の自殺問題まで…韓国で実際に起きた学校問題を描きながら、被害者の痛みや教育現場のリアルをしっかり描いていきます。
ですが、そんな重苦しいシーンばかりじゃなくて、エンタメ性も抜群！チームの掛け合いでクスッと笑わせてくれたり、「そうくるか！」と思わず唸るひねりが効いた秀逸な成敗方法だったり、あまりの見やすさと面白さに一話見たら止められないはず…！
単なるスカッと復讐劇にとどまらず、私たちのスカッとしたい欲求を満たしつつも、「真の教育とは何か」「加害者にも背景はあるのか」という問いを残すヒューマニズムがあるのも本作の深みです。
イ・ソンミンが演じるのは、教権保護局の局長格チェ・ガンソク。ファジンたちの上司で、チームの精神的支柱。娘を学校暴力で亡くした過去を持ち、冷徹なリーダーシップと人間味を併せ持つ「理想の大人像」として描かれています。静かな眼差しと低く響く発声、短いセリフだけで威厳と深刻さを伝える、重厚で抑制の効いたさすがの演技に魅せられます。
強いリーダー像だけでなく、後半では亡き娘を想う父親としての繊細で抑えた喪失感も丁寧に表現、“父の顔”にグッときてしまうはず。出番は決して多くないものの、イ・ソンミンの圧倒的な存在感と重厚な演技が光る、今最も熱い一作です。
▼配信情報
Netflixシリーズ『鉄槌教師』独占配信中
■『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』
イ・ソンミンの演技の凄みをひしひしと感じられるのが、最終回26.9％という2022年最高視聴率を記録し、『夫婦の世界』に次ぐ歴代非地上波・JTBCドラマ視聴率2位となった話題作『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』です。圧倒的な存在感で財閥会長を演じ切り、百想芸術大賞 最優秀演技賞（男性）を受賞。その演技を観るためだけでも価値のある一作です。
【動画】今、絶対見たい！韓国ドラマ『鉄槌教師』予告
本作は、同名のウェブ小説を原作に、財閥総数一家のリスクを管理する秘書が、横領の濡れ衣を着せられて殺害され、“財閥家の末息子”に生まれ変わって人生2回目をおくるファンタジードラマ。韓ドラによくある“財閥ドロドロドラマ”だと思っていたら華麗に裏切られて、ストーリーのあまりの面白さにどっぷり沼に落とされてしまいます。
熾烈な財閥家の経営権の争いや、未来を知っているからこその復讐物語に序盤から釘付けなのはもちろん、『二十五、二十一』の背景にもなっていた、類を見ない経済不況IMF危機や、アメリカ同時多発テロ、大統領選挙、ワールドカップなど韓国の経済に影響を及ぼした近代史が、うまくドジュンの復讐ストーリーに組み込まれていているのが秀逸なんです…！
また本作、原作のウェブ小説は、韓国の財閥グループ「サムスン」の成長過程がモデルになっているというのも面白いところ。物語の中心となる人物、チン・ヤンチョル会長はサムスングループの創業主イ・ビョンチョルをモチーフにしたという説が強いとか。知って視聴すると、物語をもっとリアルに楽しむことができるはずです。
ソン・ジュンギの1ミリも変わらないカッコ良さと演技力はもちろんのこと、なんといっても圧倒的な存在感と圧巻の演技力を見せ、「演技力が極限に達した」という高い評価を得たイ・ソンミンの熱演に釘付けになってしまいます。冷徹で狡猾な猛獣のような顔から、孫に対する複雑な愛情や人間味、そして老いて弱っていく姿の儚さまで。怪物級の表現力に、心震えずにはいられないはず…！
▼配信情報
『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』映像配信サービス「Lemino」ほか、Netflix、U-NEXTなどで配信中
■『運の悪い日』
イ・ソンミンとユ・ヨンソクの圧巻の演技合戦と、手に汗握りまくるストーリーで、一気見必至なのが『運の悪い日』。観てない人は今すぐダッシュをおすすめしたい、韓国のサスペンスらしい怖さと面白さが凝縮された一作です。
平凡で人間味あふれる中年タクシー運転手オ・テク（イ・ソンミン）は、詐欺被害で借金を抱え家族とも離れて苦しい生活を送っていました。ある日、縁起の良い「豚の夢」を見て「今日は運が良い！」と上機嫌で客を乗せまくり、ようやく希望が見え始めた矢先、高額の運賃を提示する長距離客クム・ヒョクス（ユ・ヨンソク）を乗せることに。
喜んで出発したテクでしたが、走行中にヒョクスから衝撃の告白をされます。ヒョクスは連続殺人犯のサイコパスだったのです。「運の良い日」が一転して、テクの人生最悪の恐怖の逃走劇が始まる…という緊迫感あふれるストーリーが展開していきます。
「平凡なタクシー運転手が、連続殺人犯を客として乗せてしまう」もう第1話からググッと惹きつけられる設定で、毎話「次どうなる…！」と目が離せなくなります。前半は、密室タクシーの中で繰り広げられる恐怖の長距離走行。普通に見えたテクがサイコパスと2人きりで過ごす不安と恐怖にどっぷり感情移入して手に汗握りっぱなし！
そして後半では一転、テクの必死の反撃が始まり、緻密な心理戦と予想を裏切る怒涛の展開へ。まるで前半と後半で全く違う作品を見ているような感覚で、飽きる隙を与えてくれない…！さらにただ怖いだけでなく、家族への愛や人生の苦労、運命の皮肉が胸を締めつけ、感情を大きく揺さぶられます。きっと夢中で全話駆け抜けてしまうはず。
そして、本作でのイ・ソンミン様の演技の凄みたるや…。お人好しでチャーミングでコミカルな面もある普通のタクシー運転手が、恐怖に怯え、追い詰められ、復讐心に燃える人間へと変貌する…。人間らしい弱さと強さの両面を完璧に体現した演技に、終始魅せられっぱなし…!まさに名俳優たる所以を、深く心から実感できる一作です。
▼配信情報
『運の悪い日』U-NEXT、Netflixなどで配信中
（文：DramaWriter Nana）
■『鉄槌教師』
原作コミックが不適切表現などで賛否を呼んだため、配信前はドラマ化に懸念の声があがっていた本作。ですが、配信初週で非英語1位＆48ヶ国TOP10入り、配信からわずか1週間ちょっとで社会現象級の盛り上がりを見せています。日本でも1話からガツンとくるその痛快さが話題となり、連日Netflixで1位に輝いている話題作です。
問題生徒・腐敗教師・毒親など、“加害者”に真正面から鉄槌を下すスカッと爽快感がやはり最大の魅力。いじめ、教育現場の薬物、ギャンブル、試験用紙の流出、さらには保護者や教師の自殺問題まで…韓国で実際に起きた学校問題を描きながら、被害者の痛みや教育現場のリアルをしっかり描いていきます。
ですが、そんな重苦しいシーンばかりじゃなくて、エンタメ性も抜群！チームの掛け合いでクスッと笑わせてくれたり、「そうくるか！」と思わず唸るひねりが効いた秀逸な成敗方法だったり、あまりの見やすさと面白さに一話見たら止められないはず…！
単なるスカッと復讐劇にとどまらず、私たちのスカッとしたい欲求を満たしつつも、「真の教育とは何か」「加害者にも背景はあるのか」という問いを残すヒューマニズムがあるのも本作の深みです。
イ・ソンミンが演じるのは、教権保護局の局長格チェ・ガンソク。ファジンたちの上司で、チームの精神的支柱。娘を学校暴力で亡くした過去を持ち、冷徹なリーダーシップと人間味を併せ持つ「理想の大人像」として描かれています。静かな眼差しと低く響く発声、短いセリフだけで威厳と深刻さを伝える、重厚で抑制の効いたさすがの演技に魅せられます。
強いリーダー像だけでなく、後半では亡き娘を想う父親としての繊細で抑えた喪失感も丁寧に表現、“父の顔”にグッときてしまうはず。出番は決して多くないものの、イ・ソンミンの圧倒的な存在感と重厚な演技が光る、今最も熱い一作です。
▼配信情報
Netflixシリーズ『鉄槌教師』独占配信中
■『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』
イ・ソンミンの演技の凄みをひしひしと感じられるのが、最終回26.9％という2022年最高視聴率を記録し、『夫婦の世界』に次ぐ歴代非地上波・JTBCドラマ視聴率2位となった話題作『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』です。圧倒的な存在感で財閥会長を演じ切り、百想芸術大賞 最優秀演技賞（男性）を受賞。その演技を観るためだけでも価値のある一作です。
【動画】今、絶対見たい！韓国ドラマ『鉄槌教師』予告
本作は、同名のウェブ小説を原作に、財閥総数一家のリスクを管理する秘書が、横領の濡れ衣を着せられて殺害され、“財閥家の末息子”に生まれ変わって人生2回目をおくるファンタジードラマ。韓ドラによくある“財閥ドロドロドラマ”だと思っていたら華麗に裏切られて、ストーリーのあまりの面白さにどっぷり沼に落とされてしまいます。
熾烈な財閥家の経営権の争いや、未来を知っているからこその復讐物語に序盤から釘付けなのはもちろん、『二十五、二十一』の背景にもなっていた、類を見ない経済不況IMF危機や、アメリカ同時多発テロ、大統領選挙、ワールドカップなど韓国の経済に影響を及ぼした近代史が、うまくドジュンの復讐ストーリーに組み込まれていているのが秀逸なんです…！
また本作、原作のウェブ小説は、韓国の財閥グループ「サムスン」の成長過程がモデルになっているというのも面白いところ。物語の中心となる人物、チン・ヤンチョル会長はサムスングループの創業主イ・ビョンチョルをモチーフにしたという説が強いとか。知って視聴すると、物語をもっとリアルに楽しむことができるはずです。
ソン・ジュンギの1ミリも変わらないカッコ良さと演技力はもちろんのこと、なんといっても圧倒的な存在感と圧巻の演技力を見せ、「演技力が極限に達した」という高い評価を得たイ・ソンミンの熱演に釘付けになってしまいます。冷徹で狡猾な猛獣のような顔から、孫に対する複雑な愛情や人間味、そして老いて弱っていく姿の儚さまで。怪物級の表現力に、心震えずにはいられないはず…！
▼配信情報
『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』映像配信サービス「Lemino」ほか、Netflix、U-NEXTなどで配信中
■『運の悪い日』
イ・ソンミンとユ・ヨンソクの圧巻の演技合戦と、手に汗握りまくるストーリーで、一気見必至なのが『運の悪い日』。観てない人は今すぐダッシュをおすすめしたい、韓国のサスペンスらしい怖さと面白さが凝縮された一作です。
平凡で人間味あふれる中年タクシー運転手オ・テク（イ・ソンミン）は、詐欺被害で借金を抱え家族とも離れて苦しい生活を送っていました。ある日、縁起の良い「豚の夢」を見て「今日は運が良い！」と上機嫌で客を乗せまくり、ようやく希望が見え始めた矢先、高額の運賃を提示する長距離客クム・ヒョクス（ユ・ヨンソク）を乗せることに。
喜んで出発したテクでしたが、走行中にヒョクスから衝撃の告白をされます。ヒョクスは連続殺人犯のサイコパスだったのです。「運の良い日」が一転して、テクの人生最悪の恐怖の逃走劇が始まる…という緊迫感あふれるストーリーが展開していきます。
「平凡なタクシー運転手が、連続殺人犯を客として乗せてしまう」もう第1話からググッと惹きつけられる設定で、毎話「次どうなる…！」と目が離せなくなります。前半は、密室タクシーの中で繰り広げられる恐怖の長距離走行。普通に見えたテクがサイコパスと2人きりで過ごす不安と恐怖にどっぷり感情移入して手に汗握りっぱなし！
そして後半では一転、テクの必死の反撃が始まり、緻密な心理戦と予想を裏切る怒涛の展開へ。まるで前半と後半で全く違う作品を見ているような感覚で、飽きる隙を与えてくれない…！さらにただ怖いだけでなく、家族への愛や人生の苦労、運命の皮肉が胸を締めつけ、感情を大きく揺さぶられます。きっと夢中で全話駆け抜けてしまうはず。
そして、本作でのイ・ソンミン様の演技の凄みたるや…。お人好しでチャーミングでコミカルな面もある普通のタクシー運転手が、恐怖に怯え、追い詰められ、復讐心に燃える人間へと変貌する…。人間らしい弱さと強さの両面を完璧に体現した演技に、終始魅せられっぱなし…!まさに名俳優たる所以を、深く心から実感できる一作です。
▼配信情報
『運の悪い日』U-NEXT、Netflixなどで配信中
（文：DramaWriter Nana）