タレントで歌手の早見優（59）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。14歳でハワイから帰国した当時の苦労について語った。

1982年に15歳で「急いで!初恋」でアイドル歌手としてデビュー。ハワイ出身で英語が堪能な才色兼備なアイドルとして人気を集めた。日本で出生し、3歳の時に両親は離婚。その後、母、祖母とともにグアム、ハワイで生活していたという。

司会の黒柳徹子から「14歳でハワイから日本へいらっしゃって。慣れるまではいろんなことが大変だった？」と問われ、早見は「いっぱいカルチャーショックはありました。日本では、特に芸能界では」と回答した。

「凄く皆さんご飯食べるのも早いじゃないですか」と言い、「だから凄い早いペースで食べているのに、私はついていけなくて、それが困ったこと」と早見。

「あとはアイドルはどんな時も“はい”“はい”って言わないといけないっていうのがとっても腑（ふ）に落ちなくて」と語り、「振り付けとか先生につけていただいても“なんでこういう振り付けなんですか？”とか逆に聞いてしまって」と回顧した。

「可愛くないんです。凄い可愛くなかったんだなって思います」と苦笑した。

米国育ちで思ったことははっきり言うタイプと言われ「そうですね」ときっぱり。「教育の中でクラスの30人が右って言っても、自分1人だけが左って思ったら、左って言ってもいいんだよっていうふうに育てられたので。納得いくまで周りの大人の人たちに“どうしてですか？”“なんでこういうふうに答えるんですか？”って聞いていたのは凄く覚えています」と振り返った。

当時は「“分からないです”って言っちゃいけないんじゃないかなって思っていました。分からないんじゃなくて、分かるまで、自分が納得いくまでリサーチして、答えをしっかり持って、テレビに出演するんだっていうふうに思っていたんだと思います」と力を込めた。

そのため「今の方が気が楽です。分からないときは“分かりませ〜ん”って」と手を広げておどけてみせた。