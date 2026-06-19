今年度、秋田県内でもクマによる人身被害が複数発生しています。



県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。



ABSラジオのキャンペーン特集「クマを多角的に知る…ということ」。



今回は特別企画として「なぜクマは街に現れるのか～クマ報道のジレンマ～」をテーマに、東京農工大学大学院の教授で栃木や群馬をフィールドにクマの生態を研究している日本クマネットワークの代表、小池伸介さんに話をうかがいました。





♢♢♢♢♢一日のはじまりに新鮮な情報をお届けするラジオ番組『あさ採りワイド秋田便』（ABSラジオ・毎週月～金 午前7：30～10：50）。5月11日からクマ被害に関するキャンペーン企画をシリーズでお届けしています。放送日：2026年6月18日(木)ゲスト：日本クマネットワーク 小池伸介さん出演者：鴨下望美アナウンサー（ABS秋田放送）川口大介記者（ABS秋田放送 報道ユニット）

鴨下：日本クマネットワークの代表 小池伸介さんにお話を伺っていきたいと思います。



小池：よろしくお願いいたします。

■「学習能力が高い？」「臆病？」クマという動物とは

鴨下：小池さんは東京農工大学大学院の教授でもあり、栃木や群馬をフィールドにクマの生態を研究されています。さて小池さん、いま秋田県内を含めた北東北ではクマが冬眠明けから人の生活圏に出没しています。それに人身事故も相次いで発生しています。この現状をどうとらえていらっしゃいますでしょうか？



小池：従来、春先というのはそんなに出没がない時期なんですけども、そういった時期に出没する、あるいは今までなかった場所に出没する。またそういったクマの様子を見てると、非常に落ち着いた様子を見ると、おそらく昨年の秋に出没したクマが、改めて春に出没しているようなことも想定されるわけですね。そういう意味では、やはり昨年の秋の出没というのがまだ尾を引いているのではないかと考えております。



鴨下：確かにこんなに春に出没するっていうのはあまり記憶がないですものね。そして私はクマとばったり会ってしまったことも、直接見たこともないのですが、よく「学習能力が高い」ですとか、「臆病だ」という言葉も聞きますよね。小池さん自身はクマをどんな動物だというふうに考えてらっしゃいますか？



小池：学習能力高いっていうのはおそらくそうだと思うんですね。非常に記憶能力も高くて、過去の経験をもとに行動する、非常に賢い動物だと思うんですね。一方で「臆病」っていうのはちょっと違うかなと思っています。「臆病」って、人によっては弱いというイメージを持たれる方もいるんですけども、クマは弱くはないですね。どちらかというと、非常に警戒心の強い動物なんですね。警戒心が強くて、非常に好奇心も強い。また探索能力の強い動物というのがクマという生き物だと思いますね。

■断片的な情報がはんらん クマのイメージは極端に二極化

鴨下：小池さんは今年３月に扶桑社から『クマは都心に現れるのか』という本を出版されました。この本で、どんなことを伝えたいと考えていますか？



小池：昨年の秋はクマが秋田をはじめ、北東北で出没して、過去にないぐらいの被害を受けたわけですね。そういった中で何がこれまでと違ったかというと世間の騒ぎ方というか、クマに対する興味関心が非常に高くなったというのは昨年の特徴だと思うんですね。ただ一方で情報が多すぎて、多くの方が正しい情報にたどり着けないような状況だったかなと思うんですね。現場で何が起きているのか、また何が背景なのか、あるいはクマという生き物がどういう生き物なのかということを、多くの人がわからないまま、断片的な情報をもとに非常に過度に怖がったり、あるいは過度にかわいがるような状況というのが非常に目についた。そういった状況をなんとかしたいなというところがあって、何が昨年起きたのか、その背景は何があったのかというところを伝えていきたいという思いが本の出版ににつながっていますね。



鴨下：確かにSNSなどでは結構極端な意見も多く見られましたもんね。多くの人がクマのことを正しく知らないうちに深刻な事態が進んでいったというような印象を持っています。



鴨下：今回もスタジオにはクマの取材を続けている秋田放送の川口大介記者に入ってもらっています。



川口：よろしくお願いいたします。私も小池先生に質問したいのですが、本や各方面の記事を拝見して一番気になったのが、仮説として「あえて人里で子育てしているクマがいるかも」という内容でした。秋田で取材・観察していると非常に距離感が近いなと感じています。先ほど「警戒心が強い動物だ」とおっしゃっていましたけれども、正反対の「緊張感のないクマ」っていうのを現場で見ますが、この辺に関してはどういうふうに思われますか？

小池：昨年のいろんな映像を見てると本当に緊張感がないというか、人を気にしないクマの映像をよく見ることがあったんですね。やはりそこは「クマの学習能力の高さ」だと。長い間をかけてクマの分布というのは人の生活圏にどんどん近づいてきていて、今では人の生活圏と隣接する、あるいは重複して住んでいるようなクマもそれなりにいるわけですね。やはり学習能力が高いからこそ、人が何もしてこないっていうことを学んできたクマがそれなりの数いるっていうことだと思うんですね。本来であれば警戒心が高い状態が山の中ではあって、そういうクマは人を見ると逃げたり、そのような行動を取るんですけども、クマの中でも、日頃から人の生活圏の近くで生活しているクマ。そういった場所で生まれ育って、日常的に暮らしているクマからすると、人を見ている。そういう中で人は何もしてこないし、集落に出ても何もしてこない。簡単に食べ物を食べられることをクマが学んでいくと、やはり警戒心は下がってくるわけですね。人を気にしない熊が増えてきてる。だからこそ街の中で、人を気にせず悠々と歩いたりですとか、寝たりとかそういったクマが見られた。要は人が何もしないからこそ、そういったクマが生み出されたと言ってもいいのかなと思いますね。ただ気をつけなきゃいけないのは、警戒心が下がることと、例えば凶暴化してるってことは全く別の問題です。



鴨下：何か対策をしなければ、一部のクマは人が何もしてこないと思って、人里で大胆に振る舞っていく。エスカレートしていくということですね。

鴨下：小池さんが出版された本の中では、クマ問題とメディアについても触れられていました。かいつまみますと、あらゆるメディアで発信されている内容が、クマを正しく知るということを阻害しているという論調です。クマの取材を多く担当する川口記者は、これについてどう思われましたか？



川口：私自身、クマを報じている中で、世論の分断が進んでいる印象を受けています。例えば、放送した後にネットに記事含めて上がるじゃないですか。記事に対するコメントを見ると、非常に極端。両極端なものでコメントがついてくる。そういうのを見てると、ジレンマというか、非常に問題を複雑にさせてるなというような印象があります。その要因というのが、クマの映像が非常にインパクトが強いということ。それからSNSではないかなという気もするのです。クマ問題と映像メディアは非常に相性悪いというふうに私自身感じているのですが、先生はどう感じていらっしゃいますか？



小池：言い方としては難しいところなんですけども、伝え方だと思うんですね。クマっていうのは非常に難しい動物で、「クマは怖い・凶暴だ」と思う人と、「クマはかわいい」と思う人、本当に両極端な印象を持たれる動物だと思うんですね。 一方で、本当にクマのことを知っている人っていうのは、ほとんどいないっていうのがベースにはある。そもそもこの二つに印象が分かれてしまうというバイアスがある中で、例えば人が襲われている、あるいは街中を走るクマとか、そういった映像・報道を聞くと、「やっぱりクマなんかいない方がいいんじゃないか」っていう話になりますし。一方で「駆除されました」みたいな話。そこだけ切り取ったニュースになると、「クマがかわいそうじゃないか」と偏ってしまう。どうしてもベースとして、二つに分かれてしまうことがあるがゆえに、報道も都合のいい切り取られ方、あるいは受け取り方をされてしまう恐れが非常にあって、実際そういう傾向があるなっていうのは感じますね。



鴨下：イメージが先行して…そういったところはコロナ禍の初期の頃とちょっと似ているような感じもしますね。さて『あさ採りワイド秋田便』では、これまで５回にわたってゲストからクマ問題に関する提言や課題をお聞きしてきました。この中でマタギの血を受け継ぐ北秋田市の松橋翔さん、そして写真家・加藤明見さんの２人からは「県内で生息域を拡大するイノシシとシカがクマの行動に影響を及ぼしているのでは」という同じ意見を述べていました。これについて小池さんの見解はいかがでしょうか？



小池：東北地方では今、イノシシ・シカの分布、あるいは数が増えているというところはあると思います。どれぐらい秋田でシカとかイノシシの増加が、クマに対して影響を及ぼしているかという、はっきりしたデータもないのでわからないところですけども、私たちが調査をしている関東なんかでは、特に増加したシカの影響は受けてるわけですね。例えばシカが増えることによって、森の中の植物が減るわけですね。そうするとクマの食生活が変わるとかですね、そんなことも起きていますし。一方、増えたシカに対して、非常に強い駆除圧をかけてるわけですけども、捕獲されたシカをクマが横取りする。罠にかかったシカをクマが食べに来る、そういったことも起きるわけですね。そういう意味でシカ・イノシシの影響というのはクマの生態に影響を与えている。ただし、それがどれぐらい影響を与えているのか、シカ・イノシシの影響が、例えば今起きている出没にどれぐらい影響しているのかというのはほとんど分かってない。そういう意味では、野生動物と言ってしまえば全部なんですけども、クマ・シカ・イノシシを含め森の中で何が起きているのかというところを、冷静に科学的に見ていく必要はあるということだと思います。



鴨下：今後注視していかなきゃいけない部分ですね。

■“クマ災害”という考え方

川口：私からは言葉とコミュニケーションについてお聞きしたいと思っています。初回のゲスト、クマ外傷の治療を中永士師明医師（秋田大学医学部付属病院）から、「命に別状がないという言葉と現実の乖離、つまりクマによるけがが非常に小さく受け取られている」という指摘がありました。災害であれば東日本大震災以降、専門家とマスコミが協力して津波避難の呼びかけをどうしたらいいかという議論をして、言葉を改善してきたという経緯があります。クマについて社会問題化する中で、災害と同じように、コミュニケーションの在り方、言葉を変えていく必要があるんじゃないかなと思うんですけれども。

小池：やっぱりクマも災害としてとらえていくっていう視点が必要だと思うんですね。どうしても今まではクマの話っていうのは東北のごく一部で起きていることじゃないかというような印象が日本全体としてあったわけですけども。例えば東京でもクマが目撃されるというようなことがある中で、ちょっとずつ市民の意識は変わってきてると思うんですね。そういう意味では「クマが住んでいる都道府県であれば、どこでもクマが出没してもおかしくない」こういう認識が高まってきていると思います。「クマの問題っていうのは災害なんだ、自然災害の一つとしてクマが出没する、出てくる」っていうような認識に改めて、専門家・メディアが協力して伝えていくっていうスタンスは、必要かなと思いますね。



鴨下：確かにそうですね。今は本当に市街地で、しかも全国どこでも出没するような状態になってますから、メディアとしてもやっぱり呼びかける機会も増えてくると思いますので、私たちメディアの人間もやるべきこと、まだまだたくさんあるんだなというふうに思いました。

■クマへの対応 秋田県の体制は

鴨下：さて本の中では秋田県について触れられている部分もありました。2020年、県はクマの専門知識を持った職員を採用、配置して対応に当たっています。最前線で対応に当たる鹿角市の職員 青山真さんは、「県の対応によって危険な事例では素早い対応・措置が取れている」と証言しています。小池さんは秋田県の体制についてはどのように評価されていますか？



小池：やはり専門的な知識を持った職員を配置するというのは、これから必須なわけです。そういう意味で秋田県は、どこの県よりも先駆けてクマ対策の専門職員を配置して、今は増員をしているということなんですけども、この体制というのは今後日本のスタンダードになっていかなきゃいけないぐらい大事なことなんですね。こういった専門職員がいなかったら、（クマの大量出没となった）昨年、あるいは2023年はもっとひどい被害になってた可能性は十分あるわけですね。実際被害は出てしまってるんですけども、それでもやれることはかなりやっている。他の県は秋田県の体制、あるいは姿勢というのを、見習っていく必要があるということだと思うんですね。人身事故っていうのは、事後対応がすごく大事なんですね。事故をまた起こさないために現場検証をどう対応してるか。またそこに科学的な視点をどう入れていくかっていうのが大事なんですけども、秋田ではそこの体制を整備してきた、そこがうまく機能していると感じますね。

鴨下：クマと人が向き合わなければならなくなった今、クマとの軋轢を減らしていくために、事故を減らし安心して暮らしていくために、最後に提言をお願いできますでしょうか？



小池：一番大事なのは現場で何が起きていているのか、またクマという生き物がどういう生き物なのか、どう対応すればいいのかっていうことを知ることが大事なんですね。知ることによって、クマは過度に恐れる存在ではないし、ただかわいいだけの存在じゃないっていうことも理解できると思いますので、まずは知るということに注力していくってことが大事だと思います。



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鴨下：きょうはクマの研究をしている東京農工大学大学院の教授で、日本クマネットワークの小池伸介さん、そしてABS秋田放送でクマの取材を続けている川口大介記者とお伝えしました。

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あさ採りワイド秋田便 part２ | ABSラジオ | 2026/06/18/木 09:00-10:50 https://radiko.jp/share/?sid=ABS&t=20260618090000