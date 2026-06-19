乃木坂46・金川紗耶のファースト写真集『好きのグラデーション』（DONUTS・主婦の友社／2026年6月30日発売）の刊行を記念して、全国10店舗の書店でパネル展が開催されることが発表された。

【写真】乃木坂46・金川紗耶1st写真集、パネル展でも展示される先行カット

乃木坂46の4期生であり、ファッション誌『Ray』の専属モデルとしても活躍する金川にとって初の写真集となる今作。クロアチア・ドゥブロブニクで撮影され、まるで一緒に旅をしているかのような感覚を味わえる、等身大の“やんちゃん”の魅力が詰まった一冊となっている。

6月30日の発売にあわせて開催されるパネル展では、その会場でしか見ることのできない本誌未掲載カットも展示される。

展示は4つのテーマで構成。「今日の紗耶かわいいでしょ？ にこにこ♡やんちゃん」はSHIBUYA TSUTAYA、TSUTAYA EBISUBASHI、「一緒に食べたら100倍おいしい！ もぐもぐ♡やんちゃん」は紀伊國屋書店 新宿本店、紀伊國屋書店 梅田本店、「ドキッとしちゃった？ おすまし♡やんちゃん」はHMV&BOOKS SHIBUYA、HMV札幌ステラプレイス店、ジュンク堂書店 名古屋店、「ずーっと一緒にいよ？ 彼女み♡やんちゃん」はタワーレコード渋谷店、コーチャンフォー新川通り店、ヨドバシカメラ マルチメディア京都店でそれぞれ展示される。開催期間などの詳細は各書店のホームページで確認できる。

あわせて公開された先行カットは、金川本人も「大好きな場所になった」と語るクロアチア・ドゥブロブニクの旧市街で撮影されたもの。こちらへ手を差し出しながら無邪気な笑顔を向ける姿が収められており、本作のテーマである“彼女感”が凝縮された一枚となっている。このカットはパネル展でも展示される予定だ。

（文＝リアルサウンドブック編集部）