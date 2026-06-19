ILLIT・MOKA、再び活動休止を発表 5月末に一時復帰も「より安定した休養が必要であるとの判断」 グループは当面4人体制で活動へ【報告全文】
5人組ガールグループ・ILLITのMOKA（21）が、当面の間、活動休止することが19日、発表された。MOKAをめぐっては、5月29日に約1ヶ月の休養から復帰すると発表されたばかりだった。
【個別カット】キュートなミニ丈衣装で登場！ダンスが話題のILLIT・MOKA
所属レーベル「BELIFT LAB」は公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、MOKAの状態について発表。「MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました」とこれまでの経過を伝えた上で「ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました。その結果、MOKAは当面の間すべての活動を休止し、健康の回復に専念することとなりました」と伝えた。
またグループは当面、MOKAを除く4人で活動を続ける予定とし「当社はMOKAが心身の健康を取り戻し、再びファンの皆様の前に立てるよう、回復と安定のために必要なサポートを惜しまず行ってまいります」とした。
ILLITはHYBE LABELS開催ガールグループサバイバルプログラム番組『R U Next？』を経て誕生。2024年3月、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした。タイトル曲「Magnetic」は世界的ブームを巻き起こし、日本でも24年末に『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。また、25年9月にJapan 1st Single「時よ止まれ」をリリースし、日本デビューした。
MOKAは、04年10月8日生まれ。IROHAとともに日本出身メンバーの1人。26年4月に体調不良で休養を発表し、5月末には復帰を報告。6月に行われたLLIT LIVE PRESS START▼in JAPAN（※▼＝ハート）』愛知公演には出演していた。
■以下、報告全文
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAの今後の活動についてご案内いたします。
MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました。ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました。
その結果、MOKAは当面の間すべての活動を休止し、健康の回復に専念することとなりました。
お待ちいただいていたファンの皆様にこのようなお知らせをお伝えすることとなり、大変心苦しく思っております。アーティスト本人もまた、ファンの皆様にお会いできなくなることを大変残念に思っております。
ILLITは当面の間、4人体制で活動を続ける予定です。当社はMOKAが心身の健康を取り戻し、再びファンの皆様の前に立てるよう、回復と安定のために必要なサポートを惜しまず行ってまいります。
ファンの皆様のご理解と温かい応援をお願い申し上げます。
今後の活動復帰時期につきましては、改めてご案内いたします。
ありがとうございます。
【個別カット】キュートなミニ丈衣装で登場！ダンスが話題のILLIT・MOKA
所属レーベル「BELIFT LAB」は公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、MOKAの状態について発表。「MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました」とこれまでの経過を伝えた上で「ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました。その結果、MOKAは当面の間すべての活動を休止し、健康の回復に専念することとなりました」と伝えた。
ILLITはHYBE LABELS開催ガールグループサバイバルプログラム番組『R U Next？』を経て誕生。2024年3月、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした。タイトル曲「Magnetic」は世界的ブームを巻き起こし、日本でも24年末に『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。また、25年9月にJapan 1st Single「時よ止まれ」をリリースし、日本デビューした。
MOKAは、04年10月8日生まれ。IROHAとともに日本出身メンバーの1人。26年4月に体調不良で休養を発表し、5月末には復帰を報告。6月に行われたLLIT LIVE PRESS START▼in JAPAN（※▼＝ハート）』愛知公演には出演していた。
■以下、報告全文
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAの今後の活動についてご案内いたします。
MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました。ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました。
その結果、MOKAは当面の間すべての活動を休止し、健康の回復に専念することとなりました。
お待ちいただいていたファンの皆様にこのようなお知らせをお伝えすることとなり、大変心苦しく思っております。アーティスト本人もまた、ファンの皆様にお会いできなくなることを大変残念に思っております。
ILLITは当面の間、4人体制で活動を続ける予定です。当社はMOKAが心身の健康を取り戻し、再びファンの皆様の前に立てるよう、回復と安定のために必要なサポートを惜しまず行ってまいります。
ファンの皆様のご理解と温かい応援をお願い申し上げます。
今後の活動復帰時期につきましては、改めてご案内いたします。
ありがとうございます。