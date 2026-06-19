プロボクシングの帝拳プロモーションは6月19日、トリプル世界戦を含む興行「U−NEXT BOXING 6」を7月20日に両国国技館で開催すると発表した。

ライトフライ、フライ級の2階級で世界王座を獲得している寺地拳四朗（34＝BMB）は、3階級制覇を懸けてイスラエル・ゴンザレス（29＝メキシコ）とWBO世界スーパーフライ級王座決定戦を行う。

昨年7月にリカルド・サンドバル（米国）に判定負けし、WBA・WBCフライ級統一王座から陥落して以来、約1年ぶりの再起戦。「負けたままでは終われない。3階級を獲って次につなげたい」と話した。

本来なら昨年12月に3階級制覇に挑んでいるはずだった。サウジアラビア・リヤドで行われた興行で、IBF同級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）への挑戦が決まっていたが、試合直前に王者が体調不良を理由にキャンセル。寺地は「頭が真っ白になった。つらかった」と振り返る。

本来なら、再設定されるはずの対戦だが、ガルシアは6月6日にアンドリュー・モロニー（オーストラリア）と防衛戦を行って判定負け。「ふざけるな、ですよね。考えないようにしている」と言う。「勝ってくれていたら」とガルシアへの複雑な胸中を明かした。

それでも、IBF以外の3団体の王座を保持していたジェシー“バム”ロドリゲス（米国）が王座を返上したため、チャンスは巡ってきた。「持ってるなと思った」。3階級制覇に加え、まだ持っていないWBOの「ベルトをそろえたい」をモチベーションに、切り替えは終わっている。

WBA・WBC・WBOで3位にランクされる寺地に対し、ゴンザレスはWBO4位、WBC10位。寺地にとっては、1階級上への転級初戦が世界戦で、試合自体が約1年ぶりの再起戦となる。ただ、「（昨年）12月に向けて頑張っていたし、体も12月よりは大きくなった」と不安は少ない。

ゴンザレスの印象を「ちょっと距離が遠いし、詰めないといけない」と話したが、タフネス頼みの試合が多かったフライ級時代から「（パンチを）もらい過ぎてもよくない」とスタイル変更も進めてきた。1年の空白を逆に3階級制覇への対応に費やした寺地は「今はワクワクしている」と落ち着いた口調で話した。