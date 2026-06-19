俳優で歌手の亀梨和也が１９日、都内で「亀梨和也×ＧｉＧＯ コラボキャンペーン」の記者会見に登壇し、グループ活動時代にちなんだコメントで盛り上げた。

ゲームセンターなどを運営する「株式会社ＧＥＮＤＡ ＧｉＧＯ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ」とのコラボ企画。亀梨を起用したＣＭ、ショートドラマ公開や、７月中旬以降には店舗で亀梨監修の限定景品（アクリルスタンド）が登場する。

亀梨は会見に、ブルーのスーツとシャツ姿で登壇。同社とのコラボが決まり「オファーをいただきうれしかったです。僕も（ゲームセンターに）行くことありますし、ＧｉＧＯさんは最近、街中で目にする機会も多いので」と喜んだ。

新ＣＭでは、コミカルなダンスを披露し「振り付けの先生に手の角度やおしりの突き出し方、かなり細かく指導いただきました。属してきたグループ（＝ＫＡＴ―ＴＵＮ）はそこまで細かくはなかったので、久しぶりに振り付けとは、ダンスとはみたいなことに挑ませていただきました」と笑いながら回想。撮影本番では完璧にパフォーマンスし、「アイドルなんで！ きちっとやらせていただきました」と胸を張った。

会見ではＭＣが、亀梨を模した景品・アクリルスタンドが「ぎりぎりで到着しました」と紹介。亀梨は「え、まだ僕は“ギリギリ”なんですか！？ まあ、どんな状況になってもギリギリは、一生背負っていきたい。大丈夫ですか？ 商品サンプル出た段階で舌打ちしなきゃいけなくならないですか？」と、ＫＡＴ―ＴＵＮの名曲「Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ」にちなんだコメントを連発。会場を大いに沸かせた。