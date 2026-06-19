足立梨花、ミニスカから美脚際立つディズニーショット「スタイル良すぎ」「無邪気で可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/19】女優の足立梨花が18日、自身のInstagramを更新。私服ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】33歳女優「スタイル良すぎ」透けソックスでスラリ美脚
足立は「このときはまだHAPPY。このあとすぐカフェラテを服にこぼすアダチ」などとつづり、東京ディズニーリゾートでの写真を複数枚投稿。キャラクターのカチューシャをつけ満面の笑みを見せ、楽しそうな様子がうかがえる。淡い水色のシャツにチェック柄のミニ丈のスカートを合わせた夏らしいコーディネートからは、スラリと伸びた美脚が際立っている。
この投稿にファンからは「顔小さくてスタイル良すぎ」「日に日に綺麗になってる気がする！」「美脚すぎ」「最高の笑顔」「無邪気で可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳女優「スタイル良すぎ」透けソックスでスラリ美脚
◆足立梨花、ミニスカートから美脚輝く
足立は「このときはまだHAPPY。このあとすぐカフェラテを服にこぼすアダチ」などとつづり、東京ディズニーリゾートでの写真を複数枚投稿。キャラクターのカチューシャをつけ満面の笑みを見せ、楽しそうな様子がうかがえる。淡い水色のシャツにチェック柄のミニ丈のスカートを合わせた夏らしいコーディネートからは、スラリと伸びた美脚が際立っている。
◆足立梨花の投稿に反響
この投稿にファンからは「顔小さくてスタイル良すぎ」「日に日に綺麗になってる気がする！」「美脚すぎ」「最高の笑顔」「無邪気で可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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