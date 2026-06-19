元乃木坂46メンバー「バッサリ行きたいところを我慢して」ヘアチェンジ公開「髪の毛ツヤツヤで綺麗」「髪色似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】元乃木坂46で女優の永島聖羅が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアチェンジした姿を公開した。
【写真】31歳元乃木坂46 1期生「バッサリ行きたいところを我慢して」色味お任せでイメチェン
永島は「バッサリ行きたいところを我慢してサラサラにしてもらった 色味はいつもお任せ！」とコメント。白いTシャツにデニムパンツのカジュアルな装いで顔回りにレイヤーの入った肩下までの長さのブラウンヘアになった姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「髪色似合ってる」「髪の毛ツヤツヤで綺麗」「ナチュラルなロングヘア真似したい」「夏っぽい」「シンプルコーデ可愛い」などの声が上がっている。
永島は2025年4月に俳優の市川知宏と結婚したことをSNSを通じて報告した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元乃木坂46 1期生「バッサリ行きたいところを我慢して」色味お任せでイメチェン
◆永島聖羅、ヘアチェンジ報告
永島は「バッサリ行きたいところを我慢してサラサラにしてもらった 色味はいつもお任せ！」とコメント。白いTシャツにデニムパンツのカジュアルな装いで顔回りにレイヤーの入った肩下までの長さのブラウンヘアになった姿を公開した。
◆永島聖羅の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「髪色似合ってる」「髪の毛ツヤツヤで綺麗」「ナチュラルなロングヘア真似したい」「夏っぽい」「シンプルコーデ可愛い」などの声が上がっている。
永島は2025年4月に俳優の市川知宏と結婚したことをSNSを通じて報告した。（modelpress編集部）
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