長谷川京子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/19】女優の長谷川京子が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。

【写真】47歳女優「果物が2種類あるのも嬉しい」彩り豊かな中華弁当公開

◆長谷川京子、彩り豊かな中華弁当披露


長谷川は「Good Morning」と朝の挨拶を添え、弁当の写真を投稿。楕円形の弁当箱には、チャーハン、エビチリ、ウインナー、ほうれん草とコーンの和え物、ミニトマトが盛り付けられており、彩り豊かな仕上がりとなっている。また、弁当箱の横にはピンクのフルーツケースに入ったさくらんぼとぶどうが並べられている。

◆長谷川京子の投稿に「盛り付けがおしゃれで参考になる」の声


この投稿に、ファンからは「お店みたい」「最高の組み合わせ」「テンション上がる」「盛り付けがおしゃれで参考になる」「果物が2種類あるのも嬉しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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