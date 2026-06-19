LUNA SEA・INORAN、“男飯”とうもろこしご飯公開「季節感があって素敵」「ふっくらしてて美味しそう」と反響

LUNA SEA・INORAN、“男飯”とうもろこしご飯公開「季節感があって素敵」「ふっくらしてて美味しそう」と反響