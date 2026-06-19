LUNA SEA・INORAN、“男飯”とうもろこしご飯公開「季節感があって素敵」「ふっくらしてて美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/19】ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・INORANが6月18日、自身のInstagramを更新。とうもろこしご飯を公開した。
【写真】LUNA SEAメンバー「ふっくらしてて美味しそう」“男飯”とうもろこしご飯公開
INORANは「友達から届いた季節のご褒美。その想いごと、採れたてのトウモロコシと、ふっくら炊き上げたお米」と記し、器に盛り付けたとうもろこしご飯の写真を投稿。艶やかなご飯に鮮やかな黄色のとうもろこしがたっぷりと混ざり合った食欲をそそる仕上がりとなっている。「蓋を開けた瞬間の香りだけで、もう気絶…。トウモロコシ炊き込みご飯の男飯。美味しい季節のおすそ分けをくれた友達に、感謝」とつづっている。
この投稿は「めちゃくちゃ美味しそう」「季節感があって素敵」「甘い香りが伝わってきそう」「ふっくらしてて美味しそう」「真似して作ってみたくなった」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】LUNA SEAメンバー「ふっくらしてて美味しそう」“男飯”とうもろこしご飯公開
◆INORAN、とうもろこしご飯披露
INORANは「友達から届いた季節のご褒美。その想いごと、採れたてのトウモロコシと、ふっくら炊き上げたお米」と記し、器に盛り付けたとうもろこしご飯の写真を投稿。艶やかなご飯に鮮やかな黄色のとうもろこしがたっぷりと混ざり合った食欲をそそる仕上がりとなっている。「蓋を開けた瞬間の香りだけで、もう気絶…。トウモロコシ炊き込みご飯の男飯。美味しい季節のおすそ分けをくれた友達に、感謝」とつづっている。
◆INORANの投稿に「季節感があって素敵」と反響
この投稿は「めちゃくちゃ美味しそう」「季節感があって素敵」「甘い香りが伝わってきそう」「ふっくらしてて美味しそう」「真似して作ってみたくなった」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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