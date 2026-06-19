テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンド一段と加速、買われ過ぎ領域に入る
テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンド一段と加速、買われ過ぎ領域に入る
1.4156 エンベロープ1%上限（10日間）
1.4138 現値
1.4138 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.4030 一目均衡表・転換線
1.4016 10日移動平均
1.3938 一目均衡表・基準線
1.3925 21日移動平均
1.3876 エンベロープ1%下限（10日間）
1.3823 200日移動平均
1.3753 100日移動平均
1.3747 一目均衡表・雲（上限）
1.3713 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.3693 一目均衡表・雲（下限）
ドルカナダは5月以降、上昇トレンドが鮮明になっている。特に、今週は上昇が加速しており、現在の水準は、ボリンジャーバンド上限にちょうど到達している。エンベロープ1%上限（10日間）がかろうじて上方に位置している。売買の偏りを示すRSI（14日）は84.9に達しており、大幅に買われ過ぎ領域（70超）を上回っている。短期的調整リスクが高まる状況となっている。10日線（1.4016）が調整のメドとなろう。
1.4156 エンベロープ1%上限（10日間）
1.4138 現値
1.4138 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.4030 一目均衡表・転換線
1.4016 10日移動平均
1.3938 一目均衡表・基準線
1.3925 21日移動平均
1.3876 エンベロープ1%下限（10日間）
1.3823 200日移動平均
1.3753 100日移動平均
1.3747 一目均衡表・雲（上限）
1.3713 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.3693 一目均衡表・雲（下限）
ドルカナダは5月以降、上昇トレンドが鮮明になっている。特に、今週は上昇が加速しており、現在の水準は、ボリンジャーバンド上限にちょうど到達している。エンベロープ1%上限（10日間）がかろうじて上方に位置している。売買の偏りを示すRSI（14日）は84.9に達しており、大幅に買われ過ぎ領域（70超）を上回っている。短期的調整リスクが高まる状況となっている。10日線（1.4016）が調整のメドとなろう。