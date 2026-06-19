警察官をかたる男にだまされ、南陽市の60代男性が現金50万円を振り込む被害がありました。ニセ警察詐欺とみられ、警察が注意を呼びかけています。



警察によりますと、被害にあったのは南陽市に住む60代の男性です。男性は6月10日、スマートフォンに「+」から始まる電話番号から着信があり、NTTをかたる自動音声の後、男から「あなたの携帯電話が不正に契約されている」「大阪府警につなぐので被害届を出してほしい」などと言われました。その後、「大阪府警のウエダ」を名乗る男に電話がつながれ、「あなた名義の銀行口座に680万円が入金されており疑いがかかっている」「潔白を証明するため口座を調べる必要がある」などと言われ、銀行口座の情報や残高を伝えました。

さらに翌日、同じ男から「口座を調べるため管理口座に50万円を振り込んでほしい」と指示され、男性は無実を証明しようと指定された口座に現金50万円を振り込みましたが、その後連絡が取れなくなり、被害に気付いたということです。

警察は、警察官や検察官を装って金銭を要求するニセ警察詐欺の手口とみており、「警察官がビデオ通話で警察手帳や令状を見せることや、国際電話で連絡したり現金を要求したりすることはない」として、電話で金の話が出た場合はいったん電話を切り、家族や警察に相談するよう呼びかけています。