亀梨和也、コミカルなダンス披露 突然のターンは「スペシャルバージョン」
俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。コミカルなダンスを披露した。
【全身ショット】“スペシャルバージョン”華麗なターンを披露した亀梨和也
ゲームセンター「GiGO」の新WebCMおよびショートドラマに出演する亀梨。新CMでは亀梨が、思わず口ずさみたくなるような楽曲に合わせて、軽快なダンスを披露している。
撮影当日は振り付けの先生から細かい指示があったそうで、「これまで属していたグループはそこまで細かくやってこなかったので」と冗談めいて話し、「振り付けとは、ダンスとは、という感じでやらせていただきました」と撮影を振り返った。
イベントでも、CM中のダンスを踊った。軽快かつコミカルな動きになっており、CM同様に踊ったのち、華麗なターンも披露。ターンは「スペシャルバージョンです」とにやりと笑った。
同キャンペーンとして、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。これに伴い、キャンペーン特設HP、コラボCM、オリジナルのショートドラマを順次公開していく。
【全身ショット】“スペシャルバージョン”華麗なターンを披露した亀梨和也
ゲームセンター「GiGO」の新WebCMおよびショートドラマに出演する亀梨。新CMでは亀梨が、思わず口ずさみたくなるような楽曲に合わせて、軽快なダンスを披露している。
撮影当日は振り付けの先生から細かい指示があったそうで、「これまで属していたグループはそこまで細かくやってこなかったので」と冗談めいて話し、「振り付けとは、ダンスとは、という感じでやらせていただきました」と撮影を振り返った。
同キャンペーンとして、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。これに伴い、キャンペーン特設HP、コラボCM、オリジナルのショートドラマを順次公開していく。