8月7日に劇場公開される高橋文哉主演映画『ブルーロック』の追加キャストとして、平山祐介、山時聡真、野間口徹、野波麻帆、春海四方の出演が発表された。

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金城宗幸・ノ村優介による『ブルーロック』（講談社『週刊少年マガジン』連載）を実写映画化する本作。日本をサッカーワールドカップ優勝に導く革命的なストライカーを育成する施設“青い監獄（ブルーロック）”を舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。

実写版では、主人公・潔世一を高橋文哉が演じ、チームZのメンバーとして櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、野村康太、青木柚、西垣匠、橘優輝、石川雷蔵、岩永丞威、浅野竣哉、櫻井佑樹、倉悠貴が出演。チームVのメンバーをK（&TEAM）、綱啓永、樋口幸平が、チームX、Y、Wを東啓介、富本惣昭、木田佳介、三浦獠太らが演じる。さらに“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者を窪田正孝、その右腕アンリを畑芽育が演じる。制作は『キングダム』シリーズや『国宝』『SAKAMOTO DAYS』などを手がけるCREDEUS、監督は瀧悠輔、脚本は鎌田哲生が務める。

新たに出演が発表されたのは、潔の運命を左右し、物語の始まりを彩る重要キャラクターを演じる5名。平山が演じるのは、潔が通う一難高校サッカー部の監督。「One for All. All for One!」と熱い情熱で選手たちを鼓舞する役どころだ。

また、潔と同じサッカー部に所属し、全国大会出場を懸けた運命の一戦を共に戦ったチームメイト役で山時が出演。潔の挑戦を見守る父役には野間口、母役には野波が決定した。

そして、日本フットボール連合（JFU）会長・不乱蔦役を春海が演じる。サッカーを巨大なビジネスと捉え、利益を最優先に考える不乱蔦は、“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトに否定的な立場を取り続ける人物で、プロジェクトを推進する絵心甚八（窪田正孝）や帝襟アンリ（畑芽育）と激しく対立し、日本サッカー界の未来をめぐる重要な役どころとなる。（文＝リアルサウンド編集部）