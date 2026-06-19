往年のブランド「Angenieux」の再来を目指したレンズ
株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABのライカMマウントレンズ「M 75mm f/1.5 Z21 マットブラック」を6月19日（金）に発売した。1950年代の交換レンズの描写をオマージュしている。
フランスの交換レンズ「Angenieux 50mm F1.5 Type S21」の特性を、現代の光学技術で再構築することを目指した中望遠レンズ。先行して発売されている50mm版の描写特性を踏まえつつ、75mmの焦点距離に合わせて光学設計を見直した。クラシカルなトーンを継承しながら、周辺部の描写性能や画面全体の均一性にも配慮したという。
光学系にはランタノイドを含んだ光学ガラスを採用し、現代の技術によるコーティングで最適化。解像感やコントラストを高めつつ、やわらかな階調表現やボケ味を両立したとしている。
鏡筒表面の仕上げとして、反射を抑えたマットブラックを採用。外観に「S21」のスタイルを取り入れつつ、ヘリコイドや絞りリングの操作感にもこだわった設計としている。
装着イメージ
デザインをあわせたUVフィルターも発売。薄型設計の光学ガラスを採用し、30層以上の多層コーティングに加え、撥水防汚コートと傷に強いというハードコートが施されている。
同時発売の「E55 UVレンズフィルター シルバー」装着イメージ