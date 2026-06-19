株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABのライカMマウントレンズ「M 75mm f/1.5 Z21 マットブラック」を6月19日（金）に発売した。1950年代の交換レンズの描写をオマージュしている。

フランスの交換レンズ「Angenieux 50mm F1.5 Type S21」の特性を、現代の光学技術で再構築することを目指した中望遠レンズ。先行して発売されている50mm版の描写特性を踏まえつつ、75mmの焦点距離に合わせて光学設計を見直した。クラシカルなトーンを継承しながら、周辺部の描写性能や画面全体の均一性にも配慮したという。

光学系にはランタノイドを含んだ光学ガラスを採用し、現代の技術によるコーティングで最適化。解像感やコントラストを高めつつ、やわらかな階調表現やボケ味を両立したとしている。

鏡筒表面の仕上げとして、反射を抑えたマットブラックを採用。外観に「S21」のスタイルを取り入れつつ、ヘリコイドや絞りリングの操作感にもこだわった設計としている。

装着イメージ

デザインをあわせたUVフィルターも発売。薄型設計の光学ガラスを採用し、30層以上の多層コーティングに加え、撥水防汚コートと傷に強いというハードコートが施されている。

同時発売の「E55 UVレンズフィルター シルバー」装着イメージ

M 75mm f/1.5 Z21 マットブラック

E55 UVレンズフィルター シルバー

マウント：ライカM 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：75mm レンズ構成：4群6枚（ダブルガウスタイプ） フォーカス：MF 絞り：F1.5～22 絞り羽根枚数：10枚 最短撮影距離：1m フィルター径：55mm 外形寸法：約Φ63.5×75.7mm 質量：約454g 直販価格：17万8,200円対応レンズ：E55規格（フィルター径55mm）のレンズ フィルター径：55mm 枠素材：アルミニウム 直販価格：1万2,150円