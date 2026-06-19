6月でフジテレビを退社することを公表している小澤陽子アナウンサー（34）が19日までに自身のインスタグラムを更新。最終出社日に涙したことを明かした。

「11年間ありがとう、8ちゃんねる！」と書き出した小澤アナ。「最終出社日、行きの電車で入社当時よく聴いていた曲を聴きながら乗っていたら、絶対泣かないと思っていたのに喉が熱く、自然に涙が…」と涙したことを明かし、「満員電車の中、毎日通い、特別に見えなくなっていたレインボーブリッジやフジテレビのお台場の景色…最終日のこの日は、すべてが特別に見えました」とつづった。社屋を背景に花束を持った写真なども公開した。

「11年間で出逢えたすべての方々、番組をより良い物にしようと一緒にがんばる仲間、経験させていただいた数々の現場。直接お会いしたことがなくとも、インスタでも沢山支えてきてくださった皆様。そして、自分らしく新しい世界に飛び込むと決めた私を温かく背中を押して送ってくれる、懐の深い会社の存在。全てに感謝です」と感謝の思いを記し、「今後は『個の小澤 陽子』として、挑戦を続ける人生を歩んでいきます。こちらのSNSでも、引き続き日頃の様子を投稿していくので、今後とも温かく見守っていただけますと嬉しいです！」と結んだ。

続く投稿では、フジテレビのアナウンサー陣とのオフショットを公開した。

小澤アナは今年3月に6月をもっての退社を発表。同月末に最後の生放送を終えたことを報告していた。