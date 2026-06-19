お笑いコンビ「爆笑問題」太田光(61)の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（61）が18日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）にゲスト出演。夫・光からの変わったプレゼントを明かした。

光代氏は「プレゼントは毎回くださります。私の誕生日とかクリスマス。マネージャーに“そろそろ社長の誕生日ですよ”って言われて義務的にやってくれる」と明かした。

フリーアナウンサーの中川安奈が「選んだりは光さんがされるってことですよね？」と聞くと、「一応選んでるけど、選ぶのが良くない」とバッサリ。「本当にありがとうっていう気持ちもちゃんとあるし、うれしいって思うんだけど、これか…って。昔は木彫りの猫を買ってきた時があった。それもあんまりかわいくない」と予想外のプレゼントを明かし、一同を驚かせた。

タレントの鈴木紗理奈が「猫好きだからですかね？」と推察するも、光代氏は「その時は猫好きじゃなかった。鳥が好きで、猫は敵だと思ってた」と明かした。

さらに、「箱の中に箱が入ってて、また箱が入ってて…」と告白。鈴木は「箱マトリョーシカ！？何それ！」と驚いた。

箱のプレゼントは光代氏の何気ない言葉がきっかけだったという。「お手伝いさんに“きれいな箱はないかしらね？”って言っていたのをどうも聞いていた。きれいな箱がほしいんだって思ったみたいで、デパートで箱がいっぱい売ってるところに行ったみたい。最終的に何か出てくるんじゃないか、最後に指輪とか（と思った）。そうしたら普通に小さい空箱が。中がブルーだった。“きれいでしょ”って言われた」と笑いながら振り返った。

光代氏は「確かにきれいな箱ばっかりだった。でもこんなにいらないし、こんな小さい箱どうするんだろうって思った」と本音。実用性はないものの光代氏の普段の行動を見ているからこそのプレゼントに鈴木と中川は「素敵」「かわいい」と口をそろえた。