19日（金）は真夏日が続出し、猛暑日に迫る暑さになったところもありました。また梅雨前線が停滞する九州では断続的に雨が強まり、大雨となっています。これまでの1日の天気を振り返ります。

■午前中から気温上昇 東京都心も18日ぶりの真夏日に

19日（金）は北日本や東日本を中心に日差しが届きました。近畿や東海、関東を中心に午前中から30℃を超えたところもあり、全国160を超える地点で真夏日を記録しています。全国で一番気温が上がったのは大垣（岐阜）で34.7℃と猛暑日一歩手前の暑さとなりました。東京都心でも今月1日以来、18日ぶりに30℃を超え、真夏並みとなっています。

【19日（金）午後3時までの最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 25.6℃（-3 7月中旬）

盛岡 29.5℃（＋2 真夏並み）

仙台 25.7℃（＋1 7月上旬）

金沢 29.8℃（＋1 7月中旬）

東京 30.3℃（＋4 真夏並み）

名古屋 33.6℃（＋3 真夏並み）

岐阜 34.6℃（＋3 真夏並み）

京都 33.1℃（＋1 真夏並み）

大阪 31.1℃（＋2 7月中旬）

広島 29.7℃（-1 7月上旬）

福岡 29.9℃（-1 7月上旬）

鹿児島 27.6℃（-1 平年並み）

那覇 31.1℃（＋1 6月下旬）

■九州では非常に激しい雨も 北日本〜東日本は天気急変に注意

梅雨前線の影響で九州では大雨となりました。屋久島町尾之間（鹿児島）では、未明に1時間に74.0ミリの非常に激しい雨を観測。また、九州各地で1時間に30ミリ以上の激しい雨が降りました。梅雨前線の北上に伴って強い雨のエリアも次第に北へ移る見込みですが、九州では今夜にかけても雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨に注意をしてください。またこのあとは中国地方や四国地方にも雨の範囲が広がるでしょう。

一方で、北日本では上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となっています。局地的に雨雲が発達し、青森県十和田市には一時、レベル4土砂災害危険警報が発表されました。（現在は解除）午後3時現在も北海道〜東北北部を中心に所々で雨が強まっていて、北海道では雷も多数観測しています。北日本〜関東北部では帰宅時間も急な雷雨に注意をしてください。

【1時間雨量】午後3時までの最大

屋久島町尾之間（鹿児島） 74.0ミリ

多良木（熊本） 49.0ミリ

山江（熊本） 46.5ミリ

■新たな台風が発生か 発生すれば台風7号に

マリアナ諸島の熱帯低気圧が20日（土）にも台風に発達する見込みです。次に台風が発生すると「台風7号」になります。今後、発達しながら西寄りに進み、24日（水）ごろには強い勢力でフィリピンの東に達する見込みです。今後の情報に注意してください。

気象予報士 敷波美保