磯野貴理子　※2010年撮影 （C）ORICON NewS inc.

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　タレントの磯野貴理子（62）が18日、自身のインスタグラムを更新。手植えや田植え機を使って、自身の畑に田植えをする様子を公開した。

【写真・動画】「運転うまい！」華麗に田植え機を操縦する磯野貴理子　※動画は2枚目

　磯野の実家は15代続く老舗の農家。かつて「父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから米作りに挑戦し、昨年も栃木市で農薬を使わない米作りを復活させた。

　4月には田起こしをし、今年も米作りを開始したことを報告していた磯野。この日は「田植えしました」と、田植え機を運転しながら作業する動画や、自ら田んぼに入り手植えをする様子など、広大な自然に囲まれた田んぼで作業に励む姿を披露した。

　投稿ではほかにも、「雛が2羽かえっていました！」と、親鳥とともに泳ぐカイツブリのひなの写真を添え、小さな命の成長に喜ぶ様子を伝えている。

　コメント欄には、「凄いカッコいい」「運転うまい！」「きりちゃん、ブラボー」「お疲れ様です」「美味しいお米が出来るといいですね」などの声が寄せられている。