“農家の娘”磯野貴理子「田植えしました」 華麗に田植え機を操縦する姿に反響「凄いカッコいい」「運転うまい！」
タレントの磯野貴理子（62）が18日、自身のインスタグラムを更新。手植えや田植え機を使って、自身の畑に田植えをする様子を公開した。
【写真・動画】「運転うまい！」華麗に田植え機を操縦する磯野貴理子 ※動画は2枚目
磯野の実家は15代続く老舗の農家。かつて「父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから米作りに挑戦し、昨年も栃木市で農薬を使わない米作りを復活させた。
4月には田起こしをし、今年も米作りを開始したことを報告していた磯野。この日は「田植えしました」と、田植え機を運転しながら作業する動画や、自ら田んぼに入り手植えをする様子など、広大な自然に囲まれた田んぼで作業に励む姿を披露した。
投稿ではほかにも、「雛が2羽かえっていました！」と、親鳥とともに泳ぐカイツブリのひなの写真を添え、小さな命の成長に喜ぶ様子を伝えている。
コメント欄には、「凄いカッコいい」「運転うまい！」「きりちゃん、ブラボー」「お疲れ様です」「美味しいお米が出来るといいですね」などの声が寄せられている。
【写真・動画】「運転うまい！」華麗に田植え機を操縦する磯野貴理子 ※動画は2枚目
磯野の実家は15代続く老舗の農家。かつて「父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから米作りに挑戦し、昨年も栃木市で農薬を使わない米作りを復活させた。
4月には田起こしをし、今年も米作りを開始したことを報告していた磯野。この日は「田植えしました」と、田植え機を運転しながら作業する動画や、自ら田んぼに入り手植えをする様子など、広大な自然に囲まれた田んぼで作業に励む姿を披露した。
投稿ではほかにも、「雛が2羽かえっていました！」と、親鳥とともに泳ぐカイツブリのひなの写真を添え、小さな命の成長に喜ぶ様子を伝えている。
コメント欄には、「凄いカッコいい」「運転うまい！」「きりちゃん、ブラボー」「お疲れ様です」「美味しいお米が出来るといいですね」などの声が寄せられている。