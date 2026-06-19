プロボクシング帝拳プロモーションは19日、トリプル世界戦を含む興行「U−NEXT BOXING 6」を7月20日に両国国技館で開催すると発表した。

WBC世界ライトフライ級王者の岩田翔吉（30＝帝拳、16勝13KO2敗）は初防衛戦で同級1位エリック・バディージョ（30＝メキシコ、19勝8KO）の挑戦を受ける。都内で会見した岩田は「前回の試合が終わってから気持ちが切れなかったのも、何が何でもここをクリアしたかったから。初防衛をしっかり成功させたい」と力強く話した。

岩田は3月15日のWBC世界同級タイトルマッチで王者ノックアウト・CPフレッシュマート（タイ）に8回TKO勝ち。昨年3月の初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定負けし、WBO王座から陥落してから約1年ぶりの世界王座返り咲きを果たした。「サンティアゴに負けてからは苦しい1年だったが、それを乗り越えることができた。男としてもボクサーとしても強くなれた」と心身ともに成長したことを強調した。

ノックアウト戦前からバディージョとの戦いを想定していたと言い「映像を見て常に意識してトレーニングしていた」と明かす。19戦全勝のバディージョは、これまで岩田が苦手としてきた“技巧派”タイプのボクサー。「“岩田やばいんじゃないか”と思う人も多いと思うが、こういう試合を望んでいた。自分の実力を証明して必ず勝ちたい」と高らかに宣言した。