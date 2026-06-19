J1鹿島は19日、公式サイトを更新。本拠地のある茨城県が施行した「茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」に伴い、2026/27シーズンにおけるメルカリスタジアムでのホームゲームチケット価格を、一律100円値上げすることを発表した。

値上げの対象となるのは2026/27シーズンのホームゲーム全試合で、U18区分の席種を除く各席種のチケット価格が100円引き上げられる。一方、SOCIOおよびシーズンチケット販売価格やシーズンチケット購入者の都度購入チケット、各種U18席種、車椅子席は対象外となる。大会や試合によって、各席種の座席内容、価格設定、販売方法などを変更する可能性があるとしている。

クラブは同条例について「メルカリスタジアム（茨城県立カシマサッカースタジアム）の適切な維持管理において発生している修繕費等の一部について、試合を観戦するファン・サポーターの皆様にもご負担いただくことを目的として施行されました」と説明。「本条例の施行を踏まえ、U18区分の席種を除く各席種のチケット価格を、一律100円値上げいたします」と報告し「ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。