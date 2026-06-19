１８日にフジテレビを退社した小澤陽子アナウンサーが、思い出ショットを披露し話題を呼んでいる。

今年３月に退職することを公表した小澤アナは、１８日にフジテレビ局員として最後の日を終え、「１１年間ありがとう、８ちゃんねる！」とインスタグラムで感謝を伝えていた。１９日にもインスタグラムで「各自オンエアを終えると必ず戻る場所、アナウンス局。憧れでちょっぴり緊張する場所から、時がたつにつれ、いつの間にか心地良く大好きな場所になっていた」と書き始めた。

「個性あふれるだいすきな先輩に後輩！写真撮ってくれて ありがとうございました（全員に許可取りできず、すみません！笑）また遊びに行かせていただきます！！」と続け、仲間との記念写真や、入社時の写真、「１２年越しのショット」などを公開。「＃きっかけはフジテレビ＃おもひでぽろぽろ＃８ちゃんねるＡＲＩＧＡＴＯ」とハッシュタグを添えた。

この投稿にファンからは「本当に１１年間お疲れ様でした たくさんの思い出にあふれていますね」「とても素敵なお写真ばかりで感動で涙が」「よっぽどフジが好きだったんだねー」「またどこかのメディアで観られればと思ってます」「これからの一層の活躍を祈っています」などの声が寄せられている。

２０１５年入社の小澤アナはニュースバラエティー番組「全力！脱力タイムズ」のキャスターとして人気に。「みんなのＫＥＩＢＡ」やニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」なども担当。プライベートでは２２年１０月に会社経営者の男性と結婚し、２４年２月には第１子女児の出産を発表している。今年３月に、６月をもって退社することを発表した。