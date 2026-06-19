元モーニング娘。の加護亜依が18日、自身のインスタグラムを更新。娘との女子旅など1週間の出来事を振り返った。



【写真】まるで友達みたい 女子旅満喫の2児ママ元アイドル

加護は「娘と親友ちゃんと女子旅したり、番組収録したり 運動会があったり、息子くんのどハマりのスライム作ったり 大充実した1週間でした」と記し、頬に右手をあてながら座っている写真を公開。デニムコーデで寄り添いながら歩くショットにはハングル文字の看板も見られる。



8日には息子と一緒にゴルフカートに乗る姿、グリーン周りでアプローチショットに臨む息子の姿を動画もまじえてアップ。「休日は息子くんが大好きなゴルフへ 娘も今回ゴルフデビューできて とっても楽しんでいました」と親子仲の良さをうかがわせていた。



「マイケル様の映画も見たいなぁ♡」と公開中の映画「Michael／マイケル」にも触れて結んだ加護に、ファンからは「あいぼん可愛い過ぎね♡」「女の子旅楽しそう」「めちゃ可愛い」などのコメントも寄せられていた。



加護は2000年に12歳でアイドルグループ・モーニング娘。に加入。「ミニモニ」や辻希美との「W」とユニットでも活躍し、04年に卒業。06年には喫煙発覚で謹慎処分に。翌07年には群馬県の草津温泉でのデートと喫煙が発覚し事務所を解雇された。2011年に結婚し、12年に長女を出産も15年に離婚。16年に再婚を発表し、17年に長男を出産。24年に約2年前に離婚していたことを公表している。



（よろず～ニュース編集部）