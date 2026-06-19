亀梨和也（40）が19日、都内で「亀梨和也×GiGo コラボキャンペーン発表会」に登壇した。

亀梨はCMで着用した青のスーツ姿で登場。出演する新CMでは「GOGO GiGo！」というフレーズに合わせ、亀梨が軽快なダンスを披露する。撮影を振り返り「振付師の先生からかなり細かく『角度を』『もう少しお尻を突き出して』と。これまで属していたグループはそこまで細かくやってこなかったので、久しぶりに振り付けとは、ダンスとは、という中でやらせていただきました」と回想。01年の結成から約25年間を過ごした「KAT−TUN」でのグループ活動と重ね合わせた。ダンスは一瞬で覚えたといい「アイドルなので」と即答。トップアイドルとしての一端をのぞかせた。

同キャンペーンは「GiGo」グループの店舗で展開され、本人監修の限定商品が7月中旬から登場。亀梨主演のショートドラマも順次公開される。亀梨のアクリルスタンドも登場するが、製造が間に合っておらず、この日の会見ではサンプルが1個だけ用意されるというギリギリぶりを司会者から明かされた。この「ギリギリ」というワードに、亀梨は「まだギリギリなんですか！」とツッコミ。KAT−TUNとしてのデビュー曲「Real Face」に登場するおなじみのワードに瞬時に反応し、報道陣の笑いを誘った。続けて「もうギリギリじゃない」と笑いつつ「ギリギリは一生背負っていきたい。何歳になっても、どんな状況になっても背負って生きていきたいです」とプライドは揺らがず。「サンプルの段階で舌打ち出る可能性があります」と同曲中に登場するパフォーマンスに引っかけたリップサービスも飛ばし、会場を沸かせ続けた。