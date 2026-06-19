「行儀良くふるまっているが...」早くも過去２大会を上回るレッド“６枚”。識者が意見「おそらくパニック状態からミスを犯している」【Ｗ杯】
出場国数が32から48に増加し、全104試合。大会がスケールアップしただけに、一概に比較できない部分はあるが、それでもペースは速すぎるかもしれない。
アメリカメディア『FOX Sports』は、開幕から８日目を迎えた現地６月18日、「レッドカードの数は2018年と2022年のFIFAワールドカップ全体で提示されたそれを上回った」と報じる。
18日に行なわれたボスニア・ヘルツェゴビナ対スイス戦で、ボスニア・ヘルツェゴビナのDFタリク・ムハレモビッチ、カナダ対カタール戦では、カタールのDFホーマム・アフメドとMFアシム・マディボがそれぞれレッドカードを受ける。これで退場者は通算６人となり、過去２大会の４人を超えた。
同メディアによれば、ルールアナリストのマーク・クラッテンバーグ氏は、レッドカードの増加について、「選手たちは行儀良くふるまっているが、ペナルティエリア内やその周辺で、おそらくパニック状態からミスを犯している」と見解を述べる。
続けて「ペナルティエリアに入ってペナルティを与えてしまう選手たちが、次の試合に出られなくなることを承知のうえで、喜んでファウルを犯してレッドカードを受けるわけではないだろう。しかし、現在26人の選手が登録されているので、それらのポジションをカバーするのに十分な選手はいるはずだ」とも語る。
１大会におけるレッドカードの最多記録は、2006年大会の28枚。北中米大会で更新されることになるか。まだグループステージの第２節が始まったばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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アメリカメディア『FOX Sports』は、開幕から８日目を迎えた現地６月18日、「レッドカードの数は2018年と2022年のFIFAワールドカップ全体で提示されたそれを上回った」と報じる。
18日に行なわれたボスニア・ヘルツェゴビナ対スイス戦で、ボスニア・ヘルツェゴビナのDFタリク・ムハレモビッチ、カナダ対カタール戦では、カタールのDFホーマム・アフメドとMFアシム・マディボがそれぞれレッドカードを受ける。これで退場者は通算６人となり、過去２大会の４人を超えた。
続けて「ペナルティエリアに入ってペナルティを与えてしまう選手たちが、次の試合に出られなくなることを承知のうえで、喜んでファウルを犯してレッドカードを受けるわけではないだろう。しかし、現在26人の選手が登録されているので、それらのポジションをカバーするのに十分な選手はいるはずだ」とも語る。
１大会におけるレッドカードの最多記録は、2006年大会の28枚。北中米大会で更新されることになるか。まだグループステージの第２節が始まったばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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