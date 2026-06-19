氷川きよし、マヌカハニー使った“減量中のデザート”に反響「贅沢感ある」「フォークのチョイスまでお洒落」
【モデルプレス＝2026/06/19】歌手の氷川きよしが18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。減量中に手作りしたというデザートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】48歳人気歌手「盛り付けの美しさにセンスを感じます」マヌカハニー使った減量中のデザート
氷川は、木製のフォークを添えて丸皿に用意されたスイーツの写真を投稿。「減量中のデザート 糖質ゼロのヨーグルト 水分をぬいてキウイ マヌカかけ」とつづり、水切りしたヨーグルトにキウイを合わせ、仕上げにマヌカハニーとミントを添えた一皿を披露している。
この投稿に、ファンからは「盛り付けの美しさにセンスを感じます」「減量中とは思えない贅沢感ある」「体に良さそう」「真似してダイエット頑張ります」「フォークのチョイスまでお洒落」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳人気歌手「盛り付けの美しさにセンスを感じます」マヌカハニー使った減量中のデザート
氷川は、木製のフォークを添えて丸皿に用意されたスイーツの写真を投稿。「減量中のデザート 糖質ゼロのヨーグルト 水分をぬいてキウイ マヌカかけ」とつづり、水切りしたヨーグルトにキウイを合わせ、仕上げにマヌカハニーとミントを添えた一皿を披露している。
◆氷川きよしの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「盛り付けの美しさにセンスを感じます」「減量中とは思えない贅沢感ある」「体に良さそう」「真似してダイエット頑張ります」「フォークのチョイスまでお洒落」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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