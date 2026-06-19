氷川きよし、マヌカハニー使った“減量中のデザート”に反響「贅沢感ある」「フォークのチョイスまでお洒落」

氷川きよし、マヌカハニー使った“減量中のデザート”に反響「贅沢感ある」「フォークのチョイスまでお洒落」