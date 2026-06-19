4児の父・織田信成、長男から「何これ？」“なんちゃってエビチリ弁当”公開「綺麗に詰められてる」「彩りも良くて美味しそう」の声

4児の父・織田信成、長男から「何これ？」“なんちゃってエビチリ弁当”公開「綺麗に詰められてる」「彩りも良くて美味しそう」の声