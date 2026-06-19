4児の父・織田信成、長男から「何これ？」“なんちゃってエビチリ弁当”公開「綺麗に詰められてる」「彩りも良くて美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手、長男から「何これ？って言われ」シーフードミックスでなんちゃってエビチリ弁当
2026年4月からストーリーズ投稿で高校生の長男のために作った弁当を公開している織田。この日は、昆布の佃煮をのせたご飯、エビチリ、焼きそば、にんじんの和え物、ひじきの煮物、卵焼きとブロッコリーが彩りよく盛り付けられた食欲をそそる弁当を披露している。「シーフードミックスでなんちゃってエビチリ弁当にしたら『何これ？』って言われ、多いって言われてから数日後に弁当小さいって言われた」と長男からの言葉をつづっている。
この投稿に、ファンからは「彩りも良くて美味しそう」「品数豊富で最高」「綺麗に詰められてる」「すごく参考になる」「真似してみたい」「こんな素敵なお弁当、毎日食べたい」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手、長男から「何これ？って言われ」シーフードミックスでなんちゃってエビチリ弁当
◆織田信成「なんちゃってエビチリ弁当」披露
2026年4月からストーリーズ投稿で高校生の長男のために作った弁当を公開している織田。この日は、昆布の佃煮をのせたご飯、エビチリ、焼きそば、にんじんの和え物、ひじきの煮物、卵焼きとブロッコリーが彩りよく盛り付けられた食欲をそそる弁当を披露している。「シーフードミックスでなんちゃってエビチリ弁当にしたら『何これ？』って言われ、多いって言われてから数日後に弁当小さいって言われた」と長男からの言葉をつづっている。
◆織田信成の投稿に「すごく参考になる」の声
この投稿に、ファンからは「彩りも良くて美味しそう」「品数豊富で最高」「綺麗に詰められてる」「すごく参考になる」「真似してみたい」「こんな素敵なお弁当、毎日食べたい」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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