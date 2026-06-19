電撃婚話題のてんちむ「化粧したらご機嫌度増してた」夫の姿公開「見る目が優しい」「幸せそうな雰囲気」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】YouTuberのてんちむが、6月19日までに自身のInstagramストーリーズを更新。夫で元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏の姿を公開した。
【写真】電撃婚の32歳美女「化粧したらご機嫌度増してた」“元青汁王子”夫の姿
てんちむは「仕事場だけでなく家でも最近受刑者風貌なので 化粧させるためにカニを予約した夫 わら」と記し、三崎氏のソロショットを投稿。黒のジップアップトップスを羽織り、カニの足を手に優しい眼差しでカメラを見つめる姿が収められている。「いつ化粧したてんかに会えるの？とブツブツ言ってたので、化粧したらご機嫌度増してた」と振り返っている。
この投稿に、ファンからは「幸せそうな雰囲気」「見る目が優しい」「大好きなの伝わる」「可愛い夫婦」「仲が良くて素敵」「カニが美味しそう」などの声が上がっている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】電撃婚の32歳美女「化粧したらご機嫌度増してた」“元青汁王子”夫の姿
◆てんちむ「化粧したらご機嫌度増してた」夫の姿披露
てんちむは「仕事場だけでなく家でも最近受刑者風貌なので 化粧させるためにカニを予約した夫 わら」と記し、三崎氏のソロショットを投稿。黒のジップアップトップスを羽織り、カニの足を手に優しい眼差しでカメラを見つめる姿が収められている。「いつ化粧したてんかに会えるの？とブツブツ言ってたので、化粧したらご機嫌度増してた」と振り返っている。
◆てんちむの投稿に「大好きなの伝わる」の声
この投稿に、ファンからは「幸せそうな雰囲気」「見る目が優しい」「大好きなの伝わる」「可愛い夫婦」「仲が良くて素敵」「カニが美味しそう」などの声が上がっている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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