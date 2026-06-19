ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・午前８時）に虎太郎役で出演している俳優の小林虎之介が、大学中退の経緯を語った。

１９日に放送されたＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）にゲスト出演。俳優になった経緯を聞かれ、大学時代の話に。「本当にやりたいことがなさ過ぎて、人生に飽きてきた時があったんですよ」。見かねた父親が「ぐーたらしてるんだったら」と、映画「ボヘミアン・ラプソディ」の鑑賞を誘ってきたので、見ることに。「映画を見て、この業界に携わりたいと思って。大学にいる必要ないなと思って、（大学を）やめて。とりあえず東京行きたいっていう話をしました」という。

「ボヘミアン・ラプソディ」に触発され、その後さまざまな映画を鑑賞。「最終的には『グリーンブック』が決め手になったんですけど」と、俳優を志すきっかけとなった映画を明かした。

当時、父は「急にどうした」と息子の決断にびっくり。初めて父の部屋で面と向かって話す機会が「３日間くらい」あり、最終的に父親は背中を押してくれたという。しかし小林は「母親には黙ってましたけどね。（地元の岡山を）出る当日…夜行バスで行ったんですけど。当日の夜に『きょうから東京行く』って言って。退学の手続き、退学届も全部出した、って言ったら、（母は）びっくりしてて」。もし前もって伝えると「絶対にギャーギャー騒がれるので、その未来が目に見えて、嫌だったので」母親には“事後報告”。「（夜の）８、９時にスーツケース持って、行くからって」と当時を振り返った。