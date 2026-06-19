はるな愛「芸能人でめっちゃ好きな人できた」 男性アイドルを実名告白「すっごい素敵」「ジェントルマン」
タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木 深1：00）に出演。「芸能人でめっちゃ好きな人できた」と、好きな人を実名告白した。
【写真】Snow Man向井康二＆WEST.濱田崇裕とのゴルフ3ショット公開したはるな愛
この日はタレントの鈴木奈々（37）と共に出演。5年ほど前に離婚した鈴木が「最近本当に人を好きになれない」と悩みを打ち明けると、はるなが突然、「ちょっと待って〜私、芸能人でめっちゃ好きな人できたの」と興奮気味に告白。
鈴木が「誰、誰、誰!?」と食い気味に質問すると、「Snow Manの向井（康二）さんとWEST.の濱田（崇裕）さん」（濱＝異体字）と実名で明かした。
「ゴルフのYouTubeに行ったんですよ。いや〜2人ともすっごい素敵で」「ちょっとした時に…例えば、クラブを何本か持っていくから、“あ、私自分の持ちます”って言ったら、“あ、大丈夫大丈夫”とか、その、ジェントルマンなんだよね。特にあの2人からは凄い感じた」とときめいた様子だった。
【写真】Snow Man向井康二＆WEST.濱田崇裕とのゴルフ3ショット公開したはるな愛
この日はタレントの鈴木奈々（37）と共に出演。5年ほど前に離婚した鈴木が「最近本当に人を好きになれない」と悩みを打ち明けると、はるなが突然、「ちょっと待って〜私、芸能人でめっちゃ好きな人できたの」と興奮気味に告白。
「ゴルフのYouTubeに行ったんですよ。いや〜2人ともすっごい素敵で」「ちょっとした時に…例えば、クラブを何本か持っていくから、“あ、私自分の持ちます”って言ったら、“あ、大丈夫大丈夫”とか、その、ジェントルマンなんだよね。特にあの2人からは凄い感じた」とときめいた様子だった。