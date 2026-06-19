男性9人組「SUPER★DRAGON」が19日、都内で7月11日スタートのフジテレビの冠番組「スパドラ★クエスト」の会見に出席した。田中洸希は「物理的に泥まみれになるくらい体を張れたら」と意気込んだ。

結成11年目で、グループ初の冠バラエティー番組。古川毅は、放送決定を聞いた瞬間を「びっくりしました」と振り返る。「このタイミングで初冠バラエティー番組ということで、自分たちがこういう場所に向いているのかも、挑戦という感じではある。大丈夫かなという気持ちと新しい姿をお見せできるワクワクが入り交じっていて、ずっとソワソワしています。どういう姿をお見せできるのか自分たちでも未知なところがある」と期待を話した。

番組は、メンバーそれぞれの個性や魅力を限界まで引き出しながら、新たな一面を発掘。時には慣れない挑戦や試練に向き合い、人として、そしてエンターテイナーとして男磨きにも全力で取り組むドキュメントバラエティー。お茶の間に愛される国民的スターを目指し、9人が全力で挑む。全24回にわたって毎週土曜深夜1時45分〜2時15分に放送する。初回放送は深夜1時50分スタート。

番組初回で行うのは「SUPER 自己PR対決」。FIRE DRAGON（年上組）とTHUNDER DRAGON（年下組）の各チームに分かれ、メンバー9人が観客を前に、1人1分間の自己PRに挑戦する。個性あふれるアピールで自身の魅力を全力プレゼンし、観客はそれぞれの自己PRを見て、「最も気になった」と感じたチームに投票。その結果によって勝敗が決定する。新曲「NUMBER」のパフォーマンスも披露する。

初回収録を終えたばかり。鉄道好きな伊藤壮吾は車内アナウンスのものまねを交えて自己PRし、「良い仕上がりでした」と手応え。他のメンバーについて「“おお、すごい！”というものも、迷PRもある」と話した。

今後やってみたい企画に、飯島颯は「マラソン」を挙げた。「皆で一致団結したいのでマラソンしたい。体鍛えてマラソンしたら体力がつくのでライブにも生かせる」と声を弾ませた。