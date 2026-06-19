『VIVANT』、サンリオキャラクターズとの“コラボ”を予告「ノコル様がそのまますぎるー」「解釈一致」 シナモロール、ハローキティなど総勢6キャラ登場のビジュアル公開
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式キャラクター「ヴィヴァンちゃん」の公式SNSが19日に更新され、「サンリオキャラクターズ」とコラボすることが予告された。
【写真】「ノコル様がそのまますぎるー」公開された総勢6キャラのコラボビジュアル
投稿では、「#サンリオキャラクターズ と 日曜劇場『#VIVANT』のコラボが決定 続報をお楽しみに」とのコメントとともに、マイメロディ、ハローキティ、ハンギョドン、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの総勢6キャラが、それぞれ同ドラマの登場人物に扮した姿のビジュアルが公開された。
コメント欄では「ノコル様はシナモロールなの？可愛すぎる」「ポムポムプリンはドラムちゃん?!かわいすぎる…」「解釈一致すぎる」「シナモンロール可愛い!!お口ご本人そのまま」「かわいい！どれが誰かなんとなくわかるのすごい！」「ノコル様がそのまますぎるー」「クロミちゃんはチンギス????クロミだから黒須か????」「思わぬコラボにびっくりです」など、さまざまな反響が寄せられている。
同作は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感で注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと、随所に散りばめられた伏線が支持され、高視聴率を記録。社会現象級のヒット作となった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされており、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。
【写真】「ノコル様がそのまますぎるー」公開された総勢6キャラのコラボビジュアル
投稿では、「#サンリオキャラクターズ と 日曜劇場『#VIVANT』のコラボが決定 続報をお楽しみに」とのコメントとともに、マイメロディ、ハローキティ、ハンギョドン、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの総勢6キャラが、それぞれ同ドラマの登場人物に扮した姿のビジュアルが公開された。
同作は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感で注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと、随所に散りばめられた伏線が支持され、高視聴率を記録。社会現象級のヒット作となった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされており、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。