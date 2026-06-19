稲盛財団（京都市、金澤しのぶ理事長）は１９日、科学や文明の発展に貢献した人をたたえる「第４１回京都賞」に、次世代の太陽光発電「ペロブスカイト太陽電池」を発明した桐蔭横浜大特任教授の宮坂力（つとむ）氏（７２）（先端技術部門）ら３人を選んだと発表した。

授賞式は１１月１０日、京都市で開かれ、それぞれに賞金１億円が贈られる。

ペロブスカイト太陽電池は従来の太陽電池と比べ薄くて軽く、曲げることもできる。ビルの壁面など様々な場所に設置できるため、再生可能エネルギーを広げる切り札として世界的に開発競争が激化しており、昨年の大阪・関西万博でもバスターミナルの屋根などに取り付けられた。

宮坂氏は神奈川県出身。２００９年、世界に先駆けてペロブスカイト太陽電池に関する論文を発表し、ノーベル賞の有力候補ともされている。稲盛財団は「従来の常識を覆す次世代電源のあり方を提示した」と評価した。

基礎科学部門は、米カリフォルニア大サンディエゴ校名誉教授のファルーク・アザム氏（８５）。海の中の食物連鎖で、細菌などが重要な役割を果たしているとする「微生物ループ」の概念を提唱した。

思想・芸術部門は、マルチメディア・アーティストとして活躍する米国のローリー・アンダーソン氏（７９）。デジタル技術を駆使し、音楽や映像、身体表現を組み合わせた実験的な作品を数多く手がけた。