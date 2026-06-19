千葉・船橋市立船橋高サッカー部出身ペナルティのヒデ（55）が19日、TBS系「ひるおび」に生出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で、日本代表が21日の次戦で対決するチュニジアの指揮官に急きょ就任したフランス人監督についてコメントした。

番組では、チュニジアの練習初日で就任したばかりの新監督エルベ・ルナール監督が選手にカミナリを落としたとのニュースを伝えた。チュニジアでは公用語がフランス語であることをふまえて、この日代理でMCを務めた八代英輝弁護士が「フランス語同士だから、ガツンと伝わるのかもしれませんね」と話した。

ヒデは「そうでしょうね。あとあの（チュニジアが）大敗したスウェーデン戦（1−5）、福田（正博）さんと一緒にみていたんですけど、決して悪いチームじゃなくて、個の能力にやられた感があるんで、ここルナール監督が1回シメると怖いですし…」と真面目に語った。

ルナール監督がいつも白シャツを着用していることから「白シャツの魔術師」との愛称があるとのことを意識して「白シャツのときはカレーうどんは気をつけないと」とギャグを放ってスタジオを笑わせた。