高校生プロ・加藤金次郎がACNツアー初優勝 16歳44日の史上最年少記録樹立
＜i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 最終日◇19日◇筑紫ヶ丘ゴルフクラブ（福岡県）◇6939ヤード・パー71＞国内男子下部ACNツアーの最終ラウンドが終了した。トータル16アンダー・首位タイでホールアウトした現役高校生プロ・加藤金次郎が、玉城海伍をプレーオフ2ホール目で下してツアー初優勝を果たした。
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16歳44日での優勝はツアー史上最年少記録。昨年の「Novil Cup」を制した武田紘汰の17歳96日を大きく塗り替えた。敗れた30歳の玉城も初優勝がかかっていたが、目前で涙をのんだ。トータル14アンダー・3位に伊藤有志、トータル13アンダー・4位には鈴木海斗が入った。昨年覇者の山本大雅はトータル3アンダー・56位タイだった。賞金総額は1800万円。優勝した加藤は340万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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