『ミニオンズ＆モンスターズ』吹替キャスト追加発表 銀河万丈、小野友樹、芹澤優ら参加
人気アニメ映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）の日本語吹替版追加キャストが発表され、銀河万丈、寺依沙織、小野友樹、芹澤優の出演が明らかになった。
【動画】MX4D＆4DX特別予告映像
「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズは、全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※1ドル＝159円換算）を記録する人気シリーズ。2022年公開の『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
最新作の舞台は“映画の都”ハリウッド。原始時代から最強最悪のボスを探し続けるミニオンズたちが、ひょんなことから自らモンスター映画を製作することになり、本物のモンスターを召喚する。しかし現れたのは、予想外の小さな緑色のモンスターだった。
今回発表された追加キャストのうち、銀河はハリウッドの映画スタジオを率いる双子のトッププロデューサー、フランク＆エルウッド兄弟を担当。『ミニオンズ』（2015年）の王冠係役以来のシリーズ参加となる。
ヒット作を生み出すために映画監督マックス（吹替：松平健）にさまざまな注文を突き付けて翻ろうする一方、ミニオンズの演技を見て「天才だ！」と商機を見出し、ミニオンズを主演に据えた映画製作を進める役どころ。「双子の役を演じるのは初めてかもしれません。正反対の性格の2人のやり取りは、楽しいお仕事でありました」と率直な感想を語った。
また、寺依はハリウッド映画の歴史を案内する博物館ガイドのオリビア役を担当。ミニオンズがハリウッドの形成にどのように貢献したかを来館ツアーの子どもたちに語って聞かせる。寺依は「ミニオンズを見れば元気が湧いてくるので『落ち込んだ時や疲れた時にはミニオンズ！』で間違いなしです」とコメントを寄せた。
さらに、小野は古き良き時代のハリウッドで銀幕から飛び出した新スター、ミニオンズをレトロなニュース番組で紹介するナレーター役としてシリーズ初参加。「家族揃ってミニオンズが大好きで、家にはたくさんのミニオンズグッズがあります」と筋金入りのファンであることを明かし、「出演が決まった時は最高にBello！な気分でした」と語っている。
アイドルグループ・i☆Risのメンバーとしても活躍する芹澤は、博物館を訪れる子どもの一人で、ミニオンズがハリウッド映画に貢献してきた物語に興味津々なメガネ君を担当。「ミニオンズにたくさん笑顔と元気と癒やしをもらっていたので、『声優をやっていてよかった！』と心から思いました」とコメントし、「今回も『ミニオンズ』らしさ満載でいっぱい笑えるのに、最後は泣いちゃいました」と作品の魅力をアピールした。
すでに発表されている吹替版キャストには、映画監督マックス役の松平、新たなボス候補ドート役の千葉雄大、デビー役の鈴木愛理、謎のモンスター・グーミー役の山寺宏一、お笑いコンビ・バッテリィズのエースと寺家、ハリウッド女優メリー役のLiSAらが名を連ねている。
■発表された吹替キャストのコメント
▼フランク＆エルウッド兄弟役：銀河万丈のコメント
双子の役を演じるのは初めてかも知れません。
正反対の性格の二人のやり取りを演じ分けるのは、楽しいお仕事でありました。
しかし、相手がどう出るのかわっているわけですから、
”会話”という一番のドキドキが半分減っちゃったような、少し損したような、複雑な気持ちもありました。
でも、相手の出方がわっている上での会話は、常に優位に立てるわけで、
要するに、掌の上で転がしっこをしているようで、自分が2人いるような、奇妙な体験でもありました。
双子さんって、こんな感覚なんでしょうかね。
とにもかくにもいよいよ公開です。「ちゃんと会話しているかな」と、
別の意味のドキドキが始まっています。
2人のキャラクターデザインがとても気に入っています。お楽しみください。
▼オリビア役：寺依沙織のコメント
ミニオンズ初参加が、まさかこのような素晴らしい役どころとは！！決定のご連絡をいただいた時は、あまりにうれし過ぎて叫びたい気持ちをグッとこらえるのが大変でした。このご縁に感謝です。私にとってミニオンズはとにかく可愛い存在で、自分の近くにもいてくれたら、ぜひ一緒に暮らしたいです。ミニオンズを見れば元気が湧いてくるので「落ち込んだ時や疲れた時にはミニオンズ！」で間違いなしです。最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』は、ミニオンズファンもまだ知らないという方も、大人も子どもも誰でも楽しめちゃう作品になっています。オリビアが皆さまをご案内いたしますので、8/7はぜひ劇場へお越しくださいませ。お待ちしております！
▼ナレーター役：小野友樹
出演が決まった時は、最高にBello！な気分でした！家族揃ってミニオンズが大好きで、家にはたくさんのミニオンズグッズがあります。中でも僕の部屋には、ボブの形をしたミニ冷蔵庫があり、日々愛用しています。そんなミニオンズが、彼らのテーマからして魅力的です。最強最悪のボスを探して旅をしているのに、自分たちが原因で次々と亡き者にしていく様は痛快で爽快！無邪気さの中にある凶悪性がステキです。そして、待ちに待った新作ミニオンズ！僕自身も待ち遠しかったです…！大人から子供まで、家族みんなで楽しんでいただける作品ですので、どうぞ公開を楽しみにお待ちください。劇場でお会いしましょうッ！
▼メガネ君役：芹澤優
昔からミニオンズが大好きで、ミニオンズにたくさん笑顔と元気と癒しをもらっていたので、今回出演できることになって「声優をやっていてよかった！」と心から思いました。ミニオンズの世界から自分の声がするなんて、超幸せです！ミニオンズって人でも動物でもなく「ミニオンズ」なんですよね。だからどんなルールや常識も通用しない。彼らならではの奇想天外な行動と、そこから生まれる奇跡の「笑い」。これがたまらないんです!!そして最新作では、久々に大暴走するミニオンズが見られます!!今回も「ミニオンズ」らしさ満載でいっぱい笑えるのに、最後は泣いちゃいました。小さなミニオンズの大きな夢。ビッグボス!?映画監督！？いったい何が起こるのか！スクリーンでぜひお楽しみください！
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「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズは、全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※1ドル＝159円換算）を記録する人気シリーズ。2022年公開の『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
今回発表された追加キャストのうち、銀河はハリウッドの映画スタジオを率いる双子のトッププロデューサー、フランク＆エルウッド兄弟を担当。『ミニオンズ』（2015年）の王冠係役以来のシリーズ参加となる。
ヒット作を生み出すために映画監督マックス（吹替：松平健）にさまざまな注文を突き付けて翻ろうする一方、ミニオンズの演技を見て「天才だ！」と商機を見出し、ミニオンズを主演に据えた映画製作を進める役どころ。「双子の役を演じるのは初めてかもしれません。正反対の性格の2人のやり取りは、楽しいお仕事でありました」と率直な感想を語った。
また、寺依はハリウッド映画の歴史を案内する博物館ガイドのオリビア役を担当。ミニオンズがハリウッドの形成にどのように貢献したかを来館ツアーの子どもたちに語って聞かせる。寺依は「ミニオンズを見れば元気が湧いてくるので『落ち込んだ時や疲れた時にはミニオンズ！』で間違いなしです」とコメントを寄せた。
さらに、小野は古き良き時代のハリウッドで銀幕から飛び出した新スター、ミニオンズをレトロなニュース番組で紹介するナレーター役としてシリーズ初参加。「家族揃ってミニオンズが大好きで、家にはたくさんのミニオンズグッズがあります」と筋金入りのファンであることを明かし、「出演が決まった時は最高にBello！な気分でした」と語っている。
アイドルグループ・i☆Risのメンバーとしても活躍する芹澤は、博物館を訪れる子どもの一人で、ミニオンズがハリウッド映画に貢献してきた物語に興味津々なメガネ君を担当。「ミニオンズにたくさん笑顔と元気と癒やしをもらっていたので、『声優をやっていてよかった！』と心から思いました」とコメントし、「今回も『ミニオンズ』らしさ満載でいっぱい笑えるのに、最後は泣いちゃいました」と作品の魅力をアピールした。
すでに発表されている吹替版キャストには、映画監督マックス役の松平、新たなボス候補ドート役の千葉雄大、デビー役の鈴木愛理、謎のモンスター・グーミー役の山寺宏一、お笑いコンビ・バッテリィズのエースと寺家、ハリウッド女優メリー役のLiSAらが名を連ねている。
■発表された吹替キャストのコメント
▼フランク＆エルウッド兄弟役：銀河万丈のコメント
双子の役を演じるのは初めてかも知れません。
正反対の性格の二人のやり取りを演じ分けるのは、楽しいお仕事でありました。
しかし、相手がどう出るのかわっているわけですから、
”会話”という一番のドキドキが半分減っちゃったような、少し損したような、複雑な気持ちもありました。
でも、相手の出方がわっている上での会話は、常に優位に立てるわけで、
要するに、掌の上で転がしっこをしているようで、自分が2人いるような、奇妙な体験でもありました。
双子さんって、こんな感覚なんでしょうかね。
とにもかくにもいよいよ公開です。「ちゃんと会話しているかな」と、
別の意味のドキドキが始まっています。
2人のキャラクターデザインがとても気に入っています。お楽しみください。
▼オリビア役：寺依沙織のコメント
ミニオンズ初参加が、まさかこのような素晴らしい役どころとは！！決定のご連絡をいただいた時は、あまりにうれし過ぎて叫びたい気持ちをグッとこらえるのが大変でした。このご縁に感謝です。私にとってミニオンズはとにかく可愛い存在で、自分の近くにもいてくれたら、ぜひ一緒に暮らしたいです。ミニオンズを見れば元気が湧いてくるので「落ち込んだ時や疲れた時にはミニオンズ！」で間違いなしです。最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』は、ミニオンズファンもまだ知らないという方も、大人も子どもも誰でも楽しめちゃう作品になっています。オリビアが皆さまをご案内いたしますので、8/7はぜひ劇場へお越しくださいませ。お待ちしております！
▼ナレーター役：小野友樹
出演が決まった時は、最高にBello！な気分でした！家族揃ってミニオンズが大好きで、家にはたくさんのミニオンズグッズがあります。中でも僕の部屋には、ボブの形をしたミニ冷蔵庫があり、日々愛用しています。そんなミニオンズが、彼らのテーマからして魅力的です。最強最悪のボスを探して旅をしているのに、自分たちが原因で次々と亡き者にしていく様は痛快で爽快！無邪気さの中にある凶悪性がステキです。そして、待ちに待った新作ミニオンズ！僕自身も待ち遠しかったです…！大人から子供まで、家族みんなで楽しんでいただける作品ですので、どうぞ公開を楽しみにお待ちください。劇場でお会いしましょうッ！
▼メガネ君役：芹澤優
昔からミニオンズが大好きで、ミニオンズにたくさん笑顔と元気と癒しをもらっていたので、今回出演できることになって「声優をやっていてよかった！」と心から思いました。ミニオンズの世界から自分の声がするなんて、超幸せです！ミニオンズって人でも動物でもなく「ミニオンズ」なんですよね。だからどんなルールや常識も通用しない。彼らならではの奇想天外な行動と、そこから生まれる奇跡の「笑い」。これがたまらないんです!!そして最新作では、久々に大暴走するミニオンズが見られます!!今回も「ミニオンズ」らしさ満載でいっぱい笑えるのに、最後は泣いちゃいました。小さなミニオンズの大きな夢。ビッグボス!?映画監督！？いったい何が起こるのか！スクリーンでぜひお楽しみください！