お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月19日の放送は、レイザーラモンRG氏をゲストに迎え、金曜パートナーの大久保佳代子とともに話を聞いた。

大久保「今日のお客様は、レイザーラモンRGさんで～す」

RG「よろしくお願いしま～す」

大久保「いや～、すごい格好されてますよ。もう、ハチマキ巻いて。フワフワ付けて」

大竹「なに？ 着物、着てんの？」

大久保「振袖？」

RG「振袖ですね。ちょっと盆踊りの曲を出しまして」

大久保「なんすかそれ？」

RG「このミュージックビデオを作る時に、北九州の成人式…ご存知ですか？」

大久保「あ、ド派手なね」

RG「あそこの人にちょっと衣装をお借りしました」

大竹「それは何も揉めなかった？」

RG「揉めなかったです。そこが今なんと銀座にも支店ができてて」

大久保「その、貸衣装屋っていうこと？」

RG「みやびさんっていうところです。なんか派手な衣装欲しい時ちょっとぜひ使ってあげてください」

大久保「ないだろ！ しかも大竹さんは」

RG「いや是非。いつかあると思います」

大竹「ないよ。葬式の衣装ぐらいだよ。さて、『ぼーんとぅ盆踊り』？」

大久保「なんですか、これ。すごい今チラシがありますが」

RG「去年、万博のパビリオンでずっと盆踊りをしたんですけど」

大久保「吉本のパビリオンで？」

大竹「万博と方向、違うんじゃない？ それ」

RG「そうなんですよ。最初、始まったときは絶対滑ってるなって思ったんですよ。イタリア館の人とかが、あまりにも人がいなくてカラオケを歌いに来て。で、みんな4～5人で盆踊りするみたいな、ちょっと滑った空間に変わったんですけど」

大竹「だって、何万人も来てるわけだから、かなり滑った空間だ」

RG「それ、動画がちょっと拡散されて、やばいなと思って。で、助けに行こうと思ってボクが歌いに行って踊りに行くみたいなので、ちょっと行ったら、だんだん人が増えてきて」

大久保「頼まれてもないのにってことですか？」

RG「行きたくて」

大久保「ホントになんとかしなきゃって？ すげえな」

RG「万博なんて一生に1回じゃないですか」

大久保「すごいよかったですよ。ワタシ、行きましたけど」

大竹「盆踊りは行った？」

大久保「いや、知らんですよ、そんなの」

RG「知らないですか？ 一大イベントだったんですけど。「カラオケ盆踊り」っていって、一般の方に歌ってもらって、どんな曲でも盆踊りにしますっていうイベントなんですよ」

大久保「なるほど」

大竹「どういうこと？ どんな曲？ 例えば？ 踊りづらいのあるだろう」

RG「なんでもいけます、本当に。（ウィ・アー・ザ・ワールドを歌いながら手拍子）」

大竹「それ、踊りやすそうじゃねえか」

大久保「でも、ウィ・アー・ザ・ワールドが盆踊りになった」

RG「最近のCreepy Nutsとか子どもたちが歌って、それにも合わして。（Bling-Bang-Bang-Bornを歌いながら手拍子）とかって踊ったりして」

大久保「盆踊りの定義ってなんなの？ 手、叩けばいいのかな？」

大竹「なあ、もうわかんないよな」

RG「ダンス専門学校の子たちが、必ずどの歌にも合う踊りってのを作ってくれたんです。それをみんなで踊って。っていうのがずっと盛り上がってきて。はい」

大竹「チラシに、私たちは盆踊りをするために生まれてきたってありますけど、そんなことはねえ」

スタジオ（笑）