

青春のおそばやさん ＋－の「茶そばサラダ 1200円」

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、うどん県、香川から、梅雨どきの今こそすすりたい、ヘルシーなそばを紹介します！

高松市は栗林公園のすぐ近く、「青春のおそばやさん ＋－（たすひく）」。

実はこちらのお店、働くスタッフの皆さんも人気の理由の一つなんです。

（青春のおそばやさん ＋－／ウッドワード 千津子さん）

「メインのスタッフが定年退職をした60歳以上の方。みなさん人生の大先輩なので、やっぱり人との接し方もすごく上手というか、若い方も癒やされるみたいな感じで、それでリピートしてくださる方とかもいます」

お店の看板メニューは、こちらの「茶そばサラダ」です。とってもカラフルで、そばとは思えないビジュアルです。

（青春のおそばやさん ＋－／ウッドワード 千津子さん）

「おそばは茶そばだけを使っていて、茶そばと野菜を組み合わせたのが特徴になっています」

冷水でしめた茶そばに合わせるのは、ほどよい焼き目を付けたたっぷりのグリル野菜。トマト、ブロッコリー、パプリカ、ズッキーニなど基本の野菜に、季節によって旬のものをプラスしています。

なるべく香川県産の野菜を使っているそうです。

味の決め手は店オリジナルのドレッシングです。

（青春のおそばやさん ＋－／ウッドワード 千津子さん）

「自家製のオニオンドレッシングで、タマネギとかいろいろ調味料を加えて、お店で作っています。すごく酸っぱくもないし、ちょっと甘みもある感じですかね」

この程よい酸味のドレッシングがツルツルのど越しの良いそばに合うんです！

温かいそばも食べたいという方には、「カレー野菜南蛮」がおすすめ。カレー風味のだしの茶そばに、グリルした野菜がたっぷりのっています。

蒸し暑い日でもスパイスの香りでさらっと食べられちゃいます。

野菜たっぷりの茶そばを食べて、ジメジメの梅雨をさらっと過ごしましょう！