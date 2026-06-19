◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・増田陸―同級２位・比嘉大吾 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級３位・寺地拳四朗―同級４位イスラエル・ゴンサレス ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・岩田翔吉―同級１位・エリック・バディージョ（７月２０日、東京・両国国技館）

プロボクシングのトリプル世界戦興行「Ｕ―ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ６」が７月２０日、東京・両国国技館で開催されることが１９日、発表された。メインイベントのＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦では、同級２位の比嘉大吾（３０）＝志成＝が同級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝と対戦する。

元ＷＢＣ世界フライ級王者の比嘉は、世界でも極めて異例となる４戦連続での世界挑戦となる。２４年９月にＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）に挑戦し０―３の判定負け。２５年２月にＷＢＡ同級王者・堤聖也（角海老宝石）に挑戦し、９回に両者がダウンを奪い合う激闘の末に引き分け。同年７月、ＷＢＡ同級王者アントニオ・バルガス（米国）に挑戦するも引き分け。バルガス戦後の会見では「引退します」と明言していた。

会見の冒頭で「やっぱりボクシングは天職だなと思い、帰ってまいりました。すいません」とあいさつした比嘉は、「７月の試合で引退を決めて、年内はあいさつ回りをするなど楽しんでいた。年明けになったら就職すると決めていたが、就職を目前にして、ボクシングをやるのと就職をするのと両方イメージトレーニングをしてみた。そこでよりよかったのがボクシングをやっている人生だった」と話した。「一時期は本当に引退を考えた。営業で頑張ろうと思ったけど、１件も取れずに終わった」とも明かした。

勝てば、１８年４月に計量失格でＷＢＣ世界フライ級王座を剥奪されて以来８年３か月ぶりの世界王座獲得。高山勝成の５年１１か月を上回り国内最長ブランクでの世界王座返り咲きとなる。「やっぱり、世界を取りたいということで復帰している。３回連続ぐらい引退詐欺をしてしまったが、この場を借りて『もう引退しません』と。これから続けられる以上は続けたいと思っていますので、よろしくお願いします」と新たな決意を示した。

ＷＢＡ同級王座は、今月１３日（日本時間１４日）にジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝が王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝を６回ＫＯで下して新王者となった。ただロドリゲスは、次戦で他団体王者との統一戦に臨むか、スーパーバンタム級に上げて世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に挑戦する予定。そのためＷＢＡからバンタム級休養王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝と同級１位の増田による王座決定戦の指令が出た。しかし堤陣営から負傷の回復に時間がかかるとの連絡があり、ＷＢＡの指令により増田と比嘉の正規王座決定戦が決定したという。帝拳プロモーションは「試合が開催される７月２０日までにロドリゲスの動向も決まり、正常にタイトルマッチが行える状況に戻ることを期待しています」と説明している。

王座決定戦を巡る経緯についても、比嘉は「何の意見もない人間でして。とりあえず雇われの身でありますので、社長が決めた仕事を果たすだけ。これがタイトルマッチだったというだけですね」とひょうひょうと語った。王座を獲得すれば、高校時代からの親友でもある休養王者・堤との再戦が濃厚だが「堤の影響はない。自分は自分ですから。堤は堤。堤を待つことはない。自分のために戦う」。４度目の正直で、世界王座に返り咲く覚悟だ。

戦績は増田が１０勝（９ＫＯ）１敗、比嘉が２１勝（１９ＫＯ）３敗３分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴで独占ライブ配信される。