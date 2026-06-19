もう冷しゃぶがパサつかない！『藤井恵の夏ごはん』で藤井恵さんが教えるとっておきの方法

藤井恵さん流の「酷暑を乗り切るワザ」を詰め込んだ一冊

料理研究家・藤井恵さんの著書『藤井恵の夏ごはん』は、長くて厳しい夏を、おいしく乗り切るためのレシピ本です。

近年の日本の夏は気温がとても高く、体力を奪われてしまう日が続きます。疲れているときにごはんを作るのは、本当に大変なことですよね。

藤井さんも、夏の暑さと仕事、家事の疲れが重なり、「一品作るだけで精一杯」という日もあったそう。「夏でもとりあえず鍋」という日も多かったと本書の前書きに記しています。

本書にはその経験から生まれた、夏のごはん作りに困らないくふうが1冊に詰まっています。

かたくなりがちな「冷しゃぶ」をやわらかく仕上げるレシピ

今回ご紹介するのは、本書の中でも画期的なアイデアが光る「冷しゃぶ」のレシピです。

ひんやりと食べやすく、肉も野菜もバランスよくとれる冷しゃぶは夏の献立の心強い味方。ところが、ゆでたお肉がパサパサした食感になってしまい、がっかりした経験はありませんか？

藤井恵さんの冷しゃぶレシピでは、そんな残念なパサパサ食感を「あるもの」を使って回避するのです。詳しいレシピを見てみましょう！

夏野菜と豚しゃぶのごま玉ねぎだれ





材料(2人分)

豚ロース肉（しゃぶしゃぶ用）…200g



【下味】



マヨネーズ…大さじ1



酒…大さじ1/2



トマト…1個（約150g）



きゅうり…2本（約200g）



【ごま玉ねぎだれ】



玉ねぎの薄切り…1/2個分（約100g）



白すりごま…大さじ2



しょうゆ、酢…各大さじ1と1/2



砂糖…小さじ1/2



ごま油…小さじ1



塩

作り方

1. きゅうりは両端を切ってポリ袋に入れる。袋の上からめん棒などでたたいてひびを入れ、取り出して一口大に裂く。トマトはへたを取り、幅1.5cmのくし形切りにする。下味の材料を混ぜ、豚肉に塗る。ごま玉ねぎだれの材料を混ぜる。



2. 鍋にたっぷりの湯を沸かして塩少々を加え、豚肉を広げ入れてほぐす。肉の色が変わったら、ざるに上げてさます。器にきゅうりとトマトを盛り、豚しゃぶをのせて、ごま玉ねぎだれをかける。



しっとりやわらかく仕上げるコツは、表面にマヨネーズを塗ってコーティングすること。 ゆでた豚肉が冷めてもパサつきにくくなります。 ぜひ一度試してみてくださいね。

夏のお守りレシピが見つかる一冊

本書には冷しゃぶのような夏にぴったりのメニューのほか、旬の夏野菜の作りおきレシピや電子レンジ調理・下味冷凍の活用法、ねばねば食材を使った腸活レシピなどを多数収録。

今夏のごはん作りを支えてくれるお守りレシピが、きっと見つかりますよ。興味を持たれた方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。

（撮影：寺澤太郎 / TEXT：菱路子）





今どきの酷暑を元気に乗り切る、料理研究家・藤井恵さんの食事術。夏野菜のおいしさを引き出すレシピから、レンジ調理や作り置きの活用法、からだが整う腸活レシピまで。夏じゅう困らない料理のくふうが一冊に。

＞＞ご購入はこちら