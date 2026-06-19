【球宴ファン投票】阪神・佐藤輝明が森下翔太につづき50万票突破 投票締め切りまで残り9日〈セ・リーグ第20回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は19日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第20回中間発表を行いました。
外野手部門の阪神の森下翔太選手に続き、三塁手部門の阪神の佐藤輝明選手も50万票を突破しました。トップから3位までの票に変動はありませんでした。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽セ・リーグ ファン投票 第20回中間発表
【先発投手】
1位 山野太一(ヤクルト)236,167票
2位 郄橋遥人(阪神)209,855票
3位 才木浩人(阪神)91,807票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)342,559票
2位 星知弥(ヤクルト)224,933票
3位 レイノルズ(DeNA)73,957票
【抑え投手】
1位 キハダ(ヤクルト)412,340票
2位 岩崎優(阪神)182,945票
3位 マルティネス(巨人)144,555票
【捕手】
1位 古賀優大(ヤクルト)255,600票
2位 坂本誠志郎(阪神)217,615票
3位 石伊雄太(中日)178,906票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)428,543票
2位 オスナ(ヤクルト)212,070票
3位 筒香嘉智(DeNA)160,300票
【二塁手】
1位 中野拓夢(阪神)337,231票
2位 牧秀悟(DeNA)220,264票
3位 田中幹也(中日)154,163票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)507,017票
2位 武岡龍世(ヤクルト)218,846票
3位 坂本勇人(巨人)118,630票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹(ヤクルト)333,058票
2位 村松開人(中日)297,052票
3位 木浪聖也(阪神)178,244票
1位 森下翔太(阪神)543,230票
2位 増田珠(ヤクルト)298,956票
3位 細川成也(中日)291,009票
4位 度会隆輝(DeNA)279,100票
5位 サンタナ(ヤクルト)257,849票