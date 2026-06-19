19日15時現在の日経平均株価は前日比242.30円（-0.34％）安の7万811.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は546、値下がりは976、変わらずは33と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は153.87円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ファストリ <9983>が147.23円、イビデン <4062>が63.02円、ＳＢＧ <9984>が34.59円、リクルート <6098>が31.68円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を246.19円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が150.18円、フジクラ <5803>が140.79円、ＴＤＫ <6762>が45.76円、住友電 <5802>が39.72円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、鉱業、ガラス・土石と続く。値下がり上位には銀行、精密機器、医薬品が並んでいる。



※15時0分1秒時点



株探ニュース