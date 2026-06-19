乃木坂46遠藤さくら＆井上和、可憐な浴衣姿披露 「ナツイチ2026」メインキャラクター就任 “本”について語り合う特別対談も公開
乃木坂46の遠藤さくら＆井上和が、集英社が毎年夏に行っている「ナツイチ2026」のメインキャラクターに就任した。
【ソロカットあり】可憐な浴衣姿を披露した遠藤さくら＆井上和
「ナツイチ」は、1977年に創刊した集英社文庫が、若い世代に読書の素晴らしさを伝えるために毎年実施している夏の文庫フェア。1991年にスタートし今年で36回目。本リリースでは、全国およそ3500軒の書店で、きょう19日から9月30日まで実施する。
乃木坂46のメンバーで、集英社のファッション誌『non-no』のモデルとしても活躍する、遠藤と井上がナツイチのメインキャラクターに就任。書店店頭では、集英社文庫キャラクター「よまにゃ」とコラボしたメインビジュアルを展開し、幅広い世代の夏の読書を盛り上げる。
集英社文庫の公式YouTubeチャンネル「よまにゃチャンネル」では、「ナツイチ2026」のコンセプトムービーのほか、遠藤と井上による特別対談や、今年の「ナツイチ」紹介など、4種類の動画コンテンツが公開されている。
【コンセプトムービー「きみの意外な1ページ。」】
本をオススメしあうことで、お互いの距離が少しずつ近づいていく。涼やかな読書シーンが、読書欲をそそる。
【「ナツイチ2026」特別対談】
ともに読書家である遠藤と井上が、「ナツイチ」のラインナップの中から実際に読んだ本や、気になる本について語る。
【一行一答】
2人の「意外な一面」を垣間見ることができる、一行一答形式の動画。普段の読書スタイルや気になる一冊の見つけ方など、本にまつわる、ここだけの質問にそれぞれ答えている。
【一行朗読】
ショート動画では、本の中の印象的な一行の朗読にチャレンジ。
▼遠藤さくら 一行朗読作品
『金の角持つ子どもたち』藤岡陽子・著
『少女は卒業しない』朝井リョウ・著
『逆ソクラテス』伊坂幸太郎・著
『二十億光年の孤独』谷川俊太郎・著
『いつか君が運命の人』（I・II）宇山佳佑・著
▼井上和 一行朗読作品
『あのこは貴族』山内マリコ・著
『夏と花火と私の死体』乙一・著
『よき時を思う』宮本輝・著
『令和反逆六法』新川帆立・著
『いい子のあくび』高瀬隼子・著
フェア参加書店では、「ナツイチ2026」の小冊子を無料配布。対象全82冊を紹介するほか、遠藤と井上の撮り下ろし写真も多く掲載している。
【ソロカットあり】可憐な浴衣姿を披露した遠藤さくら＆井上和
「ナツイチ」は、1977年に創刊した集英社文庫が、若い世代に読書の素晴らしさを伝えるために毎年実施している夏の文庫フェア。1991年にスタートし今年で36回目。本リリースでは、全国およそ3500軒の書店で、きょう19日から9月30日まで実施する。
乃木坂46のメンバーで、集英社のファッション誌『non-no』のモデルとしても活躍する、遠藤と井上がナツイチのメインキャラクターに就任。書店店頭では、集英社文庫キャラクター「よまにゃ」とコラボしたメインビジュアルを展開し、幅広い世代の夏の読書を盛り上げる。
【コンセプトムービー「きみの意外な1ページ。」】
本をオススメしあうことで、お互いの距離が少しずつ近づいていく。涼やかな読書シーンが、読書欲をそそる。
【「ナツイチ2026」特別対談】
ともに読書家である遠藤と井上が、「ナツイチ」のラインナップの中から実際に読んだ本や、気になる本について語る。
【一行一答】
2人の「意外な一面」を垣間見ることができる、一行一答形式の動画。普段の読書スタイルや気になる一冊の見つけ方など、本にまつわる、ここだけの質問にそれぞれ答えている。
【一行朗読】
ショート動画では、本の中の印象的な一行の朗読にチャレンジ。
▼遠藤さくら 一行朗読作品
『金の角持つ子どもたち』藤岡陽子・著
『少女は卒業しない』朝井リョウ・著
『逆ソクラテス』伊坂幸太郎・著
『二十億光年の孤独』谷川俊太郎・著
『いつか君が運命の人』（I・II）宇山佳佑・著
▼井上和 一行朗読作品
『あのこは貴族』山内マリコ・著
『夏と花火と私の死体』乙一・著
『よき時を思う』宮本輝・著
『令和反逆六法』新川帆立・著
『いい子のあくび』高瀬隼子・著
フェア参加書店では、「ナツイチ2026」の小冊子を無料配布。対象全82冊を紹介するほか、遠藤と井上の撮り下ろし写真も多く掲載している。