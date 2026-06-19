乃木坂46遠藤さくら＆井上和、可憐な浴衣姿披露 「ナツイチ2026」メインキャラクター就任 “本”について語り合う特別対談も公開

乃木坂46遠藤さくら＆井上和、可憐な浴衣姿披露 「ナツイチ2026」メインキャラクター就任 “本”について語り合う特別対談も公開