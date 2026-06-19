サッカー日本代表のMF久保建英選手が、日本時間21日に行われるFIFAワールドカップ・グループF第2戦のチュニジア戦を欠場することが決まりました。

久保選手の不在について、MF中村敬斗選手は「特にチュニジア戦みたいにひかれた相手にとっては久保選手のような創造性だったり、みんなが驚くようなプレーがないっていうのはちょっと僕らとしては痛いかなと思います」とコメント。それでも「いるメンバーでベストをつくすのが大事。明後日の試合に臨むメンバーでベストを尽くしたい」と前を向きました。

また、中村選手は初戦のオランダ戦で自身のゴールをアシストした久保選手との連係についても言及。「3年前の初ゴールも久保選手からで、今回も久保選手のお膳立てで。別にパスを呼んでるわけではないんですけど、来るんだろうなっていうのが感覚的に分かる。阿吽の呼吸じゃないですけど、そういうのがあるのかなと思います」と信頼関係を明かしました。

一方、オランダ戦で2点目のゴールを決めたMF/FW鎌田大地選手は「タケはチュニジア戦にとって大きな存在で、自分たちにとってはマイナスな部分もあると思います」と久保選手の欠場による影響を認めました。

その上で、「チームには他にもギラギラした良い選手がいっぱい揃っていると思うし、そういう選手が活躍してくれると思う。チームとしてみんなで乗り越えていけたら良いなと思います」と語り、総力戦での勝利を誓いました。

日本代表は初戦のオランダ戦を2ー2で引き分け、勝ち点1を獲得しました。グループリーグ突破に向けて、21日にチュニジア戦、26日にスウェーデン戦を控えています。