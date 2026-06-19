落語団体によるファン感謝祭が５〜６月に東京都内で相次いで開かれた。

落語芸術協会は５月２４日に「芸協らくごまつり」、落語協会が６月７日に「謝楽祭」を開催し、大勢の来場客でにぎわった。

「芸協らくごまつり」は元々小学校だった芸能花伝舎（新宿区）で行われ、体育館が会場の寄席が活況だった。落語家の瀧川鯉昇は若手時代の思い出を基にした新作浪曲を披露し、人気浪曲師の奈々福が特別に曲師となり三味線を弾いた。お祭りならではの共演は大いに盛り上がった。

柳亭小痴楽は自身が出演するラジオ番組を会場から生放送し、２０２８年秋に父も名乗った「柳亭痴楽」を六代目として襲名すると発表した。

一方、湯島天神（文京区）が会場の「謝楽祭」は、猛暑の影響で例年９月だった開催時期を６月に変更した。印象的だったのは、特設ステージで行われた「直伝！『あの芸』を学ぼう」のコーナー。すず風金魚によるゴリラのものまね、金原亭馬生の麺類のすすり方、江戸家猫八はフクロテナガザルの鳴き方を伝授した。一流の芸を楽しみながら学べる機会となった。

いずれも手作り感満載の催しで、ファンに楽しんでもらおうとする温かな雰囲気に包まれており、古典落語の「長屋噺（ばなし）」に迷い込んだようだった。（田上拓明）