お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が19日、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜午後1時）にゲスト出演。パーソナリティーの中川家にタメ口でツッコミを入れる一幕があった。

兄の剛が「えんとつ町のプペルっていうのは簡単にいうとどういう話？」と質問。西野は「えんとつ町という、煙で覆われた町がございます。そして町の人たちが…」などと詳しく説明。すると西野が「あいづちぐらい打てや！」とツッコミを発動し、中川家の2人は大爆笑。「興味ないならやめるけど。そんなこと先輩に言うのね、タメ口で『あいづちぐらい打てや！』って言ったのは初めてっすわ。25、6年の芸歴で」と笑いつつ、驚いていた。その間、中川家の2人は爆笑していた。

さらに西野は「全然興味なさそうだったから」と言うと、弟の礼二は「そんなことはないよ」「聞いてるって」と否定した。

「えんとつ町のプペル」は西野が製作総指揮・原作・脚本を務めている。20年には「映画 えんとつ町のプペル」公開。今年は最新作の映画「えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督）が公開された。